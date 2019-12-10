Министр обороны России провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил

ЦАМТО, 9 декабря. В Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 9 декабря состоялось очередное селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Начиная работу, министр обороны напомнил, что сегодня в России отмечают День Героев Отечества.

"Хочу от всей души поздравить их с праздником, пожелать здоровья и всего самого наилучшего", – сказал Сергей Шойгу.

Переходя к повестке совещания, глава военного ведомства отметил, что на прошлой неделе в Сочи Верховный Главнокомандующий провел очередной цикл совещаний с руководящим составом Министерства обороны и представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Были рассмотрены ключевые направления развития Военно-морского флота, а также ход исполнения заданий государственного оборонного заказа в части строительства, модернизации, ремонта и сервисного обслуживания вооружения и военной техники ВМФ.

Помимо этого, 22 ноября под руководством президента прошло заседание Совета Безопасности, на котором были определены перспективы совершенствования военной организации государства на предстоящее десятилетие.

Верховный Главнокомандующий поставил перед Вооруженными Силами задачу обеспечить сбалансированное развитие видов и родов войск за счет грамотного и рационального использования бюджетных средств и материально-технических ресурсов.

Необходимо и дальше улучшать систему управления.

В следующем году предстоит довести долю современного вооружения до 70 процентов и в дальнейшем поддерживать данный уровень.

Вооруженные Силы должны оснащаться по последнему слову науки и техники.

Прежде всего, это касается стратегических ядерных сил, высокоточного оружия и воздушно-космической обороны.

В составе Военно-морского флота необходимо увеличить количество кораблей дальней морской зоны, в том числе несущих крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Требуется расширить номенклатуру беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых физических принципах.

"Решения Совета Безопасности лягут в основу разработки планов строительства и развития Вооруженных Сил", – подчеркнул Сергей Шойгу.

Далее министр обороны остановился на вопросах, связанных с началом в войсках нового учебного года.

"Главный упор будет сделан на повышение качества боевой подготовки при сохранении ее интенсивности", – обозначил круг задач глава военного ведомства.

Запланировано провести более 4800 учений различного масштаба, свыше 9000 практических мероприятий боевой учебы.

Основное внимание будет уделено внедрению опыта современной вооруженной борьбы, стимулированию командиров нестандартно решать поставленные задачи, а также выполнению личным составом установленных показателей и нормативов.

Будет продолжена всесторонняя подготовка к Армейским международным играм следующего года.

"Для этого проведем отборочные этапы – начиная с воинской части и заканчивая военным округом. По результатам Всеармейских состязаний лучшие из лучших войдут в национальную сборную на "АрМИ-2020".

Важнейшим мероприятием боевой учебы станет запланированное на сентябрь стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020".

Министр обороны подчеркнул, что строгое выполнение планов подготовки позволит поддерживать высокий уровень боеспособности войск, обеспечивать национальные интересы и адекватно реагировать на возможные обострения военно-политической обстановки на любом стратегическом направлении.

Что касается тематической части совещания, то вначале было рассмотрено, как решается задача повышения исправности воздушных стратегических ракетоносцев.

В текущем году ПАО "Туполев" выполнило на самолетах Ту-95МС значительный объем работ по модернизации первой и второй очереди с заменой морально устаревшего радиотехнического и навигационного оборудования.

Обеспечено запланированное количество исправных стратегических бомбардировщиков.

"Сегодня можно с уверенностью говорить, что обновление действующего парка дальней авиации и создание новых летательных аппаратов существенно усилили воздушную составляющую ядерной триады", – заявил министр обороны

Второй вопрос повестки касался погашения дебиторской задолженности предприятиями ОАК.

Сергей Шойгу напомнил, что между Министерством обороны и корпорацией заключено более 150 контрактов на модернизацию, ремонт и сервисное обслуживание действующих летательных аппаратов, а также на создание перспективных образцов техники в соответствии с государственной программой вооружения.

При этом по 20 из них до сих пор имеется дебиторская задолженность. Наибольшая ее часть приходится на сервисные контракты.

Как отметил министр обороны, в результате проделанной работы размер задолженности прошлых лет сокращен наполовину.

Тем не менее, есть отставание от утвержденного на этот год графика погашения долга.

На совещании были обсуждены меры по устранению задолженности подразделениями корпорации и проблемы завершения отдельных контрактов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.