SIPRI: продажи оружия в мире в 2018 году увеличились на 4,6%

ЦАМТО, 9 декабря. Общий объем продаж оружия и военных услуг (учтены внутренние заказы и экспорт, фактически речь идет об объеме производства ВиВТ – прим. ЦАМТО) 100 крупнейших оборонных компаний мира вырос в 2018 году на 4,6% и составил 420 млрд. долл.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследовании? проблем мира (SIPRI).

Согласно докладу, первые пять мест в рейтинге занимают американские компании, лидирует Lockheed Martin. Общий объем продаж (производства) пяти американских компании? составил 148 млрд. долл. (35% от общего объема продаж).

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на доклад SIPRI, на долю десяти российских компаний приходится 8,6% от общего объема продаж (36,2 млрд. долл.). Этот показатель снизился по сравнению с 2017 годом, когда он составлял 9,7%. Как отмечается в докладе, продажи российских компаний остаются на стабильном уровне, снижение доли связано с увеличением продаж американских и европейских компаний.

"В 2018 году продажи оружия концерна ВКО "Алмаз-Антеи?" (крупнейшего производителя вооружений в России) продолжали расти. Увеличение объема продаж было обусловлено не только высоким внутренним спросом, но и ростом продаж вооружений (в частности, ЗРС С-400) в другие страны", – приводятся в докладе слова одного из авторов исследования Александры Куимовой, научного сотрудника Программы вооружений и военных расходов SIPRI.

В 2018 году отмечалось значительное увеличение продаж турецких компаний – на 22% (2,8 млрд. долл.). Эксперты связывают это со стремлением Турции модернизировать свою оборонную промышленность, отмечает агентство.

В докладе не представлены данные по продажам китайских компаний.