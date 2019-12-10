Минобороны Сингапура: Повсеместное присутствие США в регионе должно продолжаться и впредь

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Министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер и глава военного ведомства Сингапура Н.Хэнь подписали соглашение, предоставляющее американским военным кораблям и самолетам право на использование аэродромов и военно-морских баз государства еще на 15 лет – до 2035 года, пишет газета The Straits Times. Предыдущая версия договора действовала с 1990 года.

В своем выступлении министр Хэнь высоко оценил двусторонние связи в области обороны, которые накануне существенно укрепились с подписанием нового соглашения, дающего ВВС Сингапура возможность использовать тихоокеанскую территорию Штатов – аэродромы на Гуаме – для подготовки пилотов истребителей F-15.

Прочные взаимовыгодные отношения между США – крупнейшей в мире экономикой и военной державой - и Сингапуром – крошечным городом-государством – уникальны

– заявил министр обороны азиатской страны.

Он указал на то, что американские военные чаще других стран используют аэродромы и военно-морские базы Сингапура. В свою очередь, более 1000 сингапурских военнослужащих обучаются в США каждый год.

Отвечая на вопрос о влиянии Соединенных Штатов в регионе, министр заявил:

Большинство стран АСЕАН, и Сингапур в первую очередь, отмечают, что повсеместное присутствие США в регионе должно продолжаться и впредь.