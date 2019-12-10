Войти
Военное обозрение

Минобороны Сингапура: Повсеместное присутствие США в регионе должно продолжаться и впредь

56
0
0

Источник изображения: Facebook/U.S.Navy

Министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер и глава военного ведомства Сингапура Н.Хэнь подписали соглашение, предоставляющее американским военным кораблям и самолетам право на использование аэродромов и военно-морских баз государства еще на 15 лет – до 2035 года, пишет газета The Straits Times. Предыдущая версия договора действовала с 1990 года.

В своем выступлении министр Хэнь высоко оценил двусторонние связи в области обороны, которые накануне существенно укрепились с подписанием нового соглашения, дающего ВВС Сингапура возможность использовать тихоокеанскую территорию Штатов – аэродромы на Гуаме – для подготовки пилотов истребителей F-15.

Прочные взаимовыгодные отношения между США – крупнейшей в мире экономикой и военной державой - и Сингапуром – крошечным городом-государством – уникальны

– заявил министр обороны азиатской страны.

Он указал на то, что американские военные чаще других стран используют аэродромы и военно-морские базы Сингапура. В свою очередь, более 1000 сингапурских военнослужащих обучаются в США каждый год.

Отвечая на вопрос о влиянии Соединенных Штатов в регионе, министр заявил:

Большинство стран АСЕАН, и Сингапур в первую очередь, отмечают, что повсеместное присутствие США в регионе должно продолжаться и впредь.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сингапуp
США
Продукция
F-15
Похожие новости
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
29.08.2012
Приписки по-американски
28.08.2012
F-15 исполнилось 40 лет
14.02.2012
Компания "Сухой" рассматривает регион Юго-Восточной Азии в качестве потенциального рынка истребителей Су-35
31.12.2011
Призрак F-35 бродит по миру
10.04.2009
"Локхид Мартин" намерена вооружить истребитель F-15C "Игл" ВВС США ракетами "Пэтриот"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.12 00:57
  • 91
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 10.12 00:56
  • 22
Китай построит седьмой авианосец
  • 10.12 00:53
  • 5
В Ростехе прорабатывают использование двигателя второго этапа на Су-57
  • 10.12 00:46
  • 2
Дания утроит расходы на оборону Арктики на фоне "российской угрозы"
  • 10.12 00:43
  • 4
Адмирал оценил планы по строительству нового российского авианосца
  • 10.12 00:31
  • 14
ВМФ РФ в ближайшее время планирует заложить фрегат проекта 22350М - главком
  • 09.12 22:51
  • 1
В Польше заявили о желании построить "танк будущего" совместно с Кореей
  • 09.12 21:40
  • 3
Израиль испытал ядерную МБР
  • 09.12 19:57
  • 1
Массу военно-транспортного Ил-112 снизили на тонну
  • 09.12 19:48
  • 3
Обнародованы подробности испытаний двигателя второго этапа Су-57
  • 09.12 18:51
  • 64
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 09.12 18:15
  • 8
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 09.12 17:55
  • 1
"Роскосмос" нашел "руку Москвы" в НАСА и Boeing
  • 09.12 17:26
  • 6
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 09.12 16:44
  • 2
ОДК и Safran Aircraft Engines заключили долгосрочный контракт по поставкам компонентов газотурбинных двигателей