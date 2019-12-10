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ТАСС

Роскосмос планирует отслеживать катастрофы с орбиты

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TERRA TECH
Информационно-аналитические геопространственные сервисы от TERRA TECH, дочерней компании холдинга «Российские космические системы».
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

Работу над созданием прибора для этого компания планирует закончить к 2022 году

ТАСС, 9 декабря. Входящий в состав Роскосмоса холдинг "Российские космические системы" (РКС) начал сохдавать инфракрасный радиометр высокого разрешения, с помощью которого можно будет эффективно следить за природными и техногенными катастрофами. Прибор планируют установить на многоцелевом лабораторном модуле "Наука", пишет пресс-служба РКС.

Как уточняет пресс-служба, кроме отслеживания катастроф прибор будет решать и другие задачи, в том числе проверять влажность почвы, уровень грунтовых вод. Работы по его созданию компания хочет закончить к 2022 году.

Разрешающая способность прибора составит 30 метров, при этом в двух инфракрасных диапазонах он обеспечивает полосу захвата 70 км. В радиометре планируется использовать систему трехточечной бортовой эталонной системы калибровки, которая будет работать вместе со стандартной, что позволит повысить точность измерений.

Как пояснил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным проектам и науке Александр Блошенко, сейчас готовится несколько инструментов для МКС. "Мы рассматриваем наращивание потенциала исследования Земли и космического пространства как одну из приоритетных задач развития программы пилотируемых станций. Сейчас мы готовим сразу несколько новых инструментов для работы на МКС", - уточнил Блошенко.

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Страны
Россия
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РКC
Роскосмос
Проекты
МКС
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