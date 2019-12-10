SpaceX рассчитывает осуществить первый пилотируемый полет корабля Crew Dragon в феврале

В течение четырех недель будет проводиться оценка готовности МКС, корабля и носителя к первому полету

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Первый пилотируемый полет корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX, к Международной космической станции (МКС) может состояться в феврале 2020 года. Об этом заявила президент компании Гуинн Шотуэлл на встрече с журналистами в штаб-квартире в городе Хоторн (штат Калифорния).

"Мы надеемся, что первый полет с экипажем на борту пройдет в феврале", - приводит ее слова портал spaceflightnow.com. Как отметила Шотуэлл, 4 января будет проверена система аварийного прекращения полета Crew Dragon во время запуска с помощью ракеты-носителя Falcon 9. "Мы проанализируем полученные в ходе испытания данные", - подчеркнула Шотуэлл.

Затем в течение четырех недель будет проведена оценка готовности МКС, корабля и носителя к первому пилотируемому полету, добавила президент SpaceX. Она указала, что к станции на борту Crew Dragon отправятся астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

Американское космическое ведомство NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами".

Помимо SpaceX, свой корабль - CST-100 Starliner - разработала корпорация Boeing. На орбиту его будет выводить ракета-носитель Atlas V. Первый запуск Starliner в беспилотном режиме планируется на 20 декабря.

Crew Dragon - модификация грузового Dragon, который уже доставляет грузы для МКС. В автоматическом режиме этот корабль был отправлен к станции 2 марта нынешнего года и пристыковался к ней на следующий день.

Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.