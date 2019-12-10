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Известия.ru

Шойгу заявил об усилении российской ядерной триады

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Воздушный компонент ядерной триады России значительно усилило обновление действующего парка дальней авиации и создание новых самолетов. Об этом министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в понедельник, 9 декабря, на селекторном совещании в военном ведомстве.

"В текущем году ПАО "Туполев выполнило на самолетах Ту-95МС значительный объем работ по модернизации первой и второй очереди с заменой морально устаревшего радиотехнического и навигационного оборудования", — цитирует главу Минобороны ТАСС.

По его словам, это обеспечило "запланированное количество исправных стратегических бомбардировщиков" в составе дальней авиации, сообщает телеканал "Звезда".

Шойгу подчеркнул, что сейчас с уверенностью можно говорить, что обновление действующего парка дальней авиации и создание новых летательных аппаратов существенно усилили воздушную составляющую ядерной триады, отмечает RT.

Министр также поручил увеличить количество боевых кораблей, вооруженных ракетами "Калибр" и "Циркон". Шойгу заявил и о необходимости "расширить номенклатуру беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых физических принципах".

Ядерная триада — это вооруженные силы, оснащенные ядерным оружием. Они включают стратегическую авиацию, межконтинентальные ракеты и атомные подлодки.

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Циркон-С 3М22
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