Корвет "Гремящий" вышел на госиспытания в Белое море

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий", построенный для ВМФ России на "Северной верфи" в Петербурге, вышел из Беломорской военно-морской базы для проведения государственных испытаний.

В течение нескольких дней экипажу корабля предстоит провести проверку систем и механизмов корвета и испытать комплексы радиотехнического вооружения с помощью авиации Северного флота, сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что кроме того корвет выполнит испытательные стрельбы по различным видам целей главным ракетным комплексом.

"Гремящий", головной корвет проекта 20385, заложили на "Северной верфи" в 2012 году, спустили на воду 30 июня 2017 года. В январе 2018 года стартовали швартовные испытания. Заводские ходовые испытания начались в конце апреля 2019 года.

В начале ноября стало известно, что "Гремящий" отправился из Балтийска на Северный флот. В военном ведомстве рассказали, что переход в Белое море выполнялся в сложных гидрометеорологических условиях. Плавание стало хорошей проверкой профессиональной подготовки экипажа, отметили в Минобороны.

По завершении госиспытаний "Гремящий" вернется на "Северную верфь", где пройдет ревизия корабля и всех его систем. После торжественной церемонии подъема Андреевского флага корвет отправится служить на Тихоокеанский флот.

Водоизмещение корвета – 2200 тонн, длина – 104 метра, ширина – 13 метров. Скорость – до 27 узлов, дальность плавания – 3500 морских миль. Экипаж – 99 человек. В состав вооружения входят универсальный корабельный стрелковый комплекс (УКСК) с возможностью применения всего семейства ракет "Калибр" и "Оникс", ЗРК "Редут", 100-мм артиллерийская установка А-190-01, два 30-мм зенитных арткомплекса АК-630М, а также противолодочный комплекс "Пакет".