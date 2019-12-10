Шойгу поручил ВМФ увеличить число "Калибров и "Цирконов"

Министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник на селекторном совещании поручил увеличить количество боевых кораблей, вооруженных ракетами "Калибр" и "Циркон".

"В составе Военно-морского флота необходимо увеличить количество кораблей дальней морской зоны, в том числе несущих крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковые ракеты "Циркон", - цитирует С.Шойгу РИА Новости.

Кроме того, по его словам, требуется "расширить номенклатуру беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых физических принципах".

Сейчас крылатые ракеты "Калибр" – одни из самых эффективных средств поражения, состоящих на вооружении кораблей и подлодок ВМФ России. Данный тип ракет широко применялся в ходе операции в Сирии и доказал свои высокие тактико-технические характеристики.

После успешного применения в Сирии министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что "Калибр" прошли модернизацию, что позволило сократить время закладки полетного задания.

В перспективе вкупе с "Калибрами" ВМФ РФ будет применять гиперзвуковые ракеты "Циркон", создание которых анонсировал президент России Владимир Путин в прошлом году. Как заявлял глава государства, гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет иметь скорость 9 Махов (в девять раз выше скорости звука) и дальность полета более тысячи километров.

"Цирконом" планируется вооружать надводные и подводные корабли - как перспективные, так и строящиеся. Так, например, этими ракетами могут оснастить строящийся для Северного флота корвет проекта 20385 "Гремящий".

Позднее замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что в перспективе "Циркон" получат модернизируемые для Тихоокеанского флота (ТОФ) большой противолодочный корабль проекта 1155 "Маршал Шапошников".

Такую же возможность, по его словам, получит модернизируемая сегодня до уровня 949АМ на Дальневосточном заводе "Звезда" (Большой Камень, Приморский край) АПЛ "Иркутск", которую планируется передать ТОФ в 2022 году.