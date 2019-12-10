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Российская газета

Шойгу поручил увеличить число кораблей с "Цирконами" и "Калибрами"

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Источник изображения: Денис Абрамов / РИА Новости

Количество кораблей дальней морской зоны, вооруженных ракетами "Калибр" и "Циркон", необходимо увеличить. Такое поручение подчиненным в понедельник на селекторном совещании военного ведомства дал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Кроме того, по словам главы Минобороны, в войсках понадобится расширить номенклатуру беспилотников и оружия на новых физических принципах.

"В составе Военно-морского флота требуется увеличить количество кораблей дальней морской зоны, в том числе несущих крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковые ракеты "Циркон". Также необходимо расширить номенклатуру беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых физических принципах", - заявил Сергей Шойгу.

Министр обороны также констатировал значительное усиление воздушного компонента ядерной триады. "Обновление действующего парка Дальней авиации и создание новых самолетов значительно усилило воздушный компонент ядерной триады России. В текущем году ПАО "Туполев" выполнило на самолетах Ту-95МС значительный объем работ по модернизации первой и второй очереди с заменой морально устаревшего радиотехнического и навигационного оборудования", - рассказал Шойгу.

По словам министра, тем самым в составе Дальней авиации удалось обеспечить запланированное количество исправных стратегических бомбардировщиков. "Уже можно с уверенностью говорить, что обновление действующего парка Дальней авиации и создание новых летательных аппаратов существенно усилили воздушную составляющую ядерной триады", - резюмировал глава военного ведомства.


Иван Петров

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Страны
Россия
Продукция
Ту-95
Циркон-С 3М22
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