Шойгу поручил увеличить число кораблей с "Цирконами" и "Калибрами"

Количество кораблей дальней морской зоны, вооруженных ракетами "Калибр" и "Циркон", необходимо увеличить. Такое поручение подчиненным в понедельник на селекторном совещании военного ведомства дал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Кроме того, по словам главы Минобороны, в войсках понадобится расширить номенклатуру беспилотников и оружия на новых физических принципах.

"В составе Военно-морского флота требуется увеличить количество кораблей дальней морской зоны, в том числе несущих крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковые ракеты "Циркон". Также необходимо расширить номенклатуру беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых физических принципах", - заявил Сергей Шойгу.

Министр обороны также констатировал значительное усиление воздушного компонента ядерной триады. "Обновление действующего парка Дальней авиации и создание новых самолетов значительно усилило воздушный компонент ядерной триады России. В текущем году ПАО "Туполев" выполнило на самолетах Ту-95МС значительный объем работ по модернизации первой и второй очереди с заменой морально устаревшего радиотехнического и навигационного оборудования", - рассказал Шойгу.

По словам министра, тем самым в составе Дальней авиации удалось обеспечить запланированное количество исправных стратегических бомбардировщиков. "Уже можно с уверенностью говорить, что обновление действующего парка Дальней авиации и создание новых летательных аппаратов существенно усилили воздушную составляющую ядерной триады", - резюмировал глава военного ведомства.

Иван Петров