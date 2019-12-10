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Российская газета

Взломает любую ПВО: российский "Кинжал" встревожил Польшу

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Источник изображения: Илья Питалев/ РИА Новости

Состоявшиеся недавно испытания российского гиперзвукового авиационного ракетного комплекса "Кинжал" вызвали тревогу у польских СМИ.

"Такое оружие представляет серьезную проблему для стран НАТО", - пишет Defence 24. В публикации подчеркивается, что использование в качестве носителя самолета (в случае с испытанием "Кинжала" речь идет о МиГ-31) увеличивает радиус поражения и дает возможность атаковать с нескольких направлений. Кроме того, условия запуска оказываются более благоприятными, поскольку ракета может стартовать на высоте около десяти километров.

По некоторым данным, "Кинжал" может поразить цель на расстоянии 1 500-2 000 км. "Это означает, что в случае пуска, например, из Калининградской области, это оружие достигнет не только Польши, но и значительной части американских объектов в Западной Европе, включая порты и перевалочные пункты. Оно способно нести обычные боеголовки (весом около 480 кг), а также ядерные заряды", - отмечает Defence 24.

Автор материала упоминает и о том, что "Кинжал" имеет решение для преодоления противоракетной обороны и сравнивает его с ракетами "Искандер-М", которые считаются особенно трудными для перехвата.

"Только системы, способные уничтожать маневренные ракеты, могут быть способны противостоять угрозе такого типа при условии, что угроза обнаружена и классифицирована достаточно рано, и системы управления огнем способны ее отследить. Кроме того, использование таких ракет в сочетании с другими средствами (например, более медленными маневрирующими ракетами, летящими над землей) увеличивает шансы взломать даже развитую противовоздушную оборону", - говорится в публикации.

Напомним, ранее Пентагон вынужден был признать отставание США от России в сфере разработок гиперзвукового оружия.


Руслан Мельников

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Страны
Польша
Россия
США
Продукция
Искандер
Кинжал ЗРК
МиГ-31
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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