Шойгу рассказал о перевооружении армии

Вооруженные силы России в 2020 году должны быть оснащены современным вооружением на 70 процентов. Такую цель поставил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, выступивший в понедельник на селекторном совещании в Минобороны.

В дальнейшем, по его словам, потребуется поддерживать данный уровень. В приоритете по оснащению оружейными новинками при этом должны быть стратегические ядерные силы, высокоточное оружие и объекты воздушно-космической обороны.

Вооруженные силы, по словам Сергея Шойгу, должны оснащаться по последнему слову науки и техники.

Министр рассказал, что в ходе очередного цикла совещаний, который провел на минувшей неделе в Сочи президент России Владимир Путин, были рассмотрены ключевые направления развития ВМФ, а также ход исполнения заданий гособоронзаказа в части строительства, модернизации, ремонта и сервисного обслуживания вооружения и военной техники флота.

"Президент поставил перед Вооруженными силами задачу обеспечить сбалансированное развитие видов и родов войск за счет грамотного и рационального использования бюджетных средств и материально-технических ресурсов", - отметил Сергей Шойгу.

Иван Петров