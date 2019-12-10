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Интерфакс-АВН

Стратегическое учение "Кавказ-2020" запланировано на сентябрь

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Министр обороны РФ
Министр обороны РФ.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020" пройдёт в сентябре 2020 года, заявил в понедельник в ходе селекторного совещания Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Важнейшим мероприятием боевой подготовки ВС РФ станет запланированное на сентябрь 2020 года стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020", - сказал он.

По словам министра, в новом учебном году запланировано более 4800 учений различного масштаба и свыше 9 тысяч практических мероприятий боевой учёбы.

Шойгу отметил, что основное внимание будет уделено внедрению опыта современной вооруженной борьбы и стимулированию командиров нестандартно решать поставленные задачи.

"Строгое выполнение планов подготовки позволит поддерживать высокий уровень боеспособности войск, обеспечивать национальные интересы и адекватно реагировать на возможные обострения военно-политической обстановки на любом стратегическом направлении", - подчеркнул он.

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