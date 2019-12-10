Командующий 4-ой армией ВВС и ПВО: "В Крыму дальние бомбардировщики Ту-22МЗ не размещены, в этом нет необходимости"

4-я армия ВВС и ПВО несет боевое дежурство по противовоздушной обороне всего Юга России с запада от Крыма и на восток до границы с Казахстаном, от границы с Грузией на юге и далее на север вглубь территории страны. Доля современных образцов вооружении и военной техники в армии составляет 80%, а в ближайшие годы достигнет 100%. О вооружении, реконструкции военных аэродромов и поступлении на службу военных летчиков – женщин в интервью агентству "Интерфакс-Юг" рассказал командующий 4-й армией ВВС и ПВО, генерал-майор Николай Гостев.

- Николай Васильевич, Вы на должности командующего армией уже около года, какие положительные стороны Южного военного округа вы отметили для себя?

- В каждом округе есть свои особенности, в Южном военном округе огромным преимуществом являются погодные условия. Они гораздо лучше, чем в других регионах и позволяют выполнять больше полетов летному составу армии. Также климатические условия способствуют качественному выполнению боевых задач, а боевая подготовка проводится не только плодотворнее, но и в более комфортных условиях.

- В прошлом году проводились показательные учения по посадке боевых самолетов на действующие дороги общего пользования, планируется ли продолжить такие упражнения?

- Такая практика использовалась еще в советское время, и мы будем продолжать ее использовать. Этот опыт нужен летчикам на случай вывода из аэродромов в условиях ведения боевых действий. Такие упражнения позволяют подготовить летный состав, чтобы он был морально готов садится на узкие участки дорог общего пользования. В этом году мы также проводили посадку штурмовиков Су-25СМ и военно-транспортных самолетов на грунтовые участки дороги.

- Это значит, что военные самолеты могут при необходимости использовать для посадки и те поверхности, на которых нет асфальта?

- Да, но нужна соответствующая плотность грунта. У каждого самолета есть норматив по плотности грунта, на который он может садится, поэтому перед проведением учений по посадке воздушного судна на грунт проводятся замеры плотности грунта, определяется длина участка, подготавливается взлетно-посадочная полоса, устанавливаются специальные знаки.

- Ранее сообщалось, что севастопольский аэродром "Бельбек" после реконструкции сможет принимать все типы авиации, при этом сохраняя двойное назначение. Действует ли он, и если да, то какое значение он имеет для ЮВО?

- Сейчас аэродром соответствует всем международным требованиям и допущен к эксплуатации всех типов воздушных судов, как военного, так и гражданского назначения. В настоящее время на аэродроме базируется авиационная воинская часть, которая выполняет задачи по охране и обороне южных рубежей РФ в акватории Черного моря, а также по прикрытию объектов инфраструктуры полуострова от удара с воздуха. Кроме того, "Бельбек" может использоваться в качестве аэродрома материального обеспечения в интересах армии на Крымском полуострове. Но в перспективе там возможна посадка гражданских самолетов. Так, при определенных погодных условиях гражданский самолет может использовать Бельбек и как запасной аэродром.

- На какой стадии находится реконструкция аэродромов "Кореновск" и "Моздок"? В прошлом году уже говорили о завершающем этапе.

- Сейчас на этих аэродромах уже завершено строительство плоскостных сооружений и проходят плановые полеты. В рамках второго госконтракта на аэродроме "Кореновск" строятся служебно-технические объекты. Более 70% из них планируется сдать до конца года. К концу 2020 года реконструкцию аэродромов планируется завершить в полном объеме.

- Способны ли аэродромы Крыма принимать стратегическую авиацию? Сообщалось о размещении на территории полуострова дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

- В Крыму дальние бомбардировщики Ту-22МЗ не размещены, в этом нет необходимости. Новейшая авиационная техника, стоящая на вооружении объединения, способна выполнить поставленные перед ней задачи и сохранить мирное небо Южного военного округа, в том числе полуострова Крым. Вообще принимать стратегическую авиацию крымские аэродромы способны, как уже говорил, "Бельбек" может принимать любые типы воздушных транспортных средств.

- Сообщалось, что в 2020 году ЮВО может получить истребители пятого поколения Су-57, действительно ли это так, и планируется ли размещение этих самолетов в Крыму?

- Авиационные части объединения, дислоцированные на Крымском полуострове, на 100% оснащены современными типами самолетов оперативно-тактической и армейской авиации. Что касается самолетов Су-57, то летный состав объединения готов освоить новую технику и приступить к ее эксплуатации, если будет принято решение о комплектовании 4-й армии ВВС и ПВО данным типом самолетов, но этого решения принято еще не было.

- Командующий ВВС РФ Сергей Дронов заявлял, что некоторые девушки-курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков могут стать пилотами оперативно-тактической авиации и начать учебные полеты на боевых самолетах. Как скоро нам ждать, что девушки начнут работу в рядах 4-й армии, и как к этому относитесь вы?

- Я очень восхищаюсь девушками, которые решили посвятить себя самой прекрасной военной профессии - стать именно военными летчиками. Но процесс очень трудоемкий: прежде всего им необходимо пройти теоретическое и практическое обучение по учебной программе на учебных самолетах, далее летно-методический персонал Краснодарского училища, проведя профессиональный отбор и тестирование, определит пригодность каждого курсанта-девушки к определенному роду авиации. После присвоения первого офицерского звания и направления в авиационные части они приступят к теоретическому обучению в Центрах переучивания и подготовки летного состава на боевые самолеты в Липецке, а закончив, приступят к полетам на самолетах оперативно-тактической авиации. Если девушки будут распределены к нам - мы готовы их принять. Это, конечно, будет интересно, ведь они как первые женщины-космонавты, а это будут первые женщины на истребителях нового поколения.

- Если девушки-пилоты попадут на службу к вам, то на каких самолетах они будут проходить военную службу?

- Думаю, что на истребителях и бомбардировщиках, все зависит от профотбора, который и определит, на каких типах самолетов им лучше всего проходить службу. Они смогут летать на Су-34, Су-35, Су-30 и на других современных самолетах, которые есть на вооружении нашей армии.

- Ранее сообщалось о том, что рассматривается возможность включить в носимый аварийный запас (НАЗ) военных летчиков взамен автомата Калашникова АКС-74У более компактный пистолет-пулемет ПП-2000. Действительно ли это так? Какое оснащение имеют сейчас военные летчики, и каких изменений ждать в ближайшее время?

- В настоящее время проходят испытания несколько перспективных образцов носимых аварийных запасов для летного состава, в которые включены также и перспективные образцы стрелкового оружия. Испытания проводят специалисты государственного летного испытательного центра им. Громова, а после их завершения уже будет решено, какие именно носимые аварийные запасы примут на вооружение. Ну а пока летный состав имеет в своем распоряжении НАЗ-7м, который укладывается в сиденье катапультного кресла, а также НАЗ-ИР, который надевается поверх обмундирования в виде жилета с карманами, в которые разложены предметы из комплекта аварийного снаряжения, личное оружие и боеприпасы к нему.

- Действительно ли Крым и южные регионы являются приоритетным при поступлении новейшей техники? Планируется ли в связи с этим размещение на территории Крыма и Юга новейших комплексов С-500?

- Каждый округ хочет, чтобы на его вооружение первым поступало самое новое вооружение, но я думаю, что это действительно может быть так в отношении нашего округа. На южных рубежах, включая полуостров Крым, развернута достаточно мощная система ПВО, способная отразить удары воздушного противника со всех направлений во всех диапазонах высоких скоростей. На вооружении нашей армии стоят современные ЗРК С-400 "Триумф", ну и ЗРПК "Панцирь-С". Что касается поступления на вооружение комплекса С-500 "Прометей", мы готовы в кратчайшие сроки освоить новейший комплекс, если будет принято такое решение, и он будет направлен именно в наш округ.

- Мы часто видим сообщения об участившихся случаях появления самолетов-разведчиков НАТО у южных границ России. Действительно ли эти самолеты стали чаще появляться у южных границ, и можно ли сказать, что это произошло после воссоединения Крыма с Россией?

- Да, действительно с марта 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией, разведывательная деятельность у южных границ России только наращивалась. Среднее количество обнаруженных дежурными силами ПВО разведывательных летательных аппаратов у южных границ России за год составляет до 250 воздушных целей, до 2014 года эта цифра была значительно ниже.

- Какие это самолеты, возможно, появились новые типы самолетов-разведчиков, и как вы отрабатываете их сопровождение?

- Впервые именно после 2014 года дежурными силами над акваторией Черного моря был обнаружен американский разведывательный комплекс БЛА RQ-4В (Глобал Хоук). Он в течение 10 часов может выполнять разведывательный полет вблизи госграницы. Начали также отмечаться полеты американских самолетов-разведчиков ЕР-ЗЕ (Ариес), Р-8А (Посейдон) и других.

С целью недопущения пересечения государственной границы России в воздушном пространстве после определения и классификации воздушных целей решением командующего 4 армии ВВС и ПВО в воздух на перехват поднимаются дежурные экипажи истребительной авиации с аэродромов Южного военного округа, в том числе с территории Крыма.

Дежурными экипажами истребительной авиации сопровождение воздушных судов вооруженных сил иностранных государств осуществляется в соответствии с руководящими документами и международными нормами на безопасном интервале и дистанции. Мы их не провоцируем, а сопровождаем и не даем входить в наше воздушное пространство.

- Какова доля современных образцов вооружения и военной техники на данный момент, какие прогнозы на ближайшие годы?

- У нас более выгодное положение по сравнению с другими армиями ВВС. Доля современных образцов на данный момент составляет около 80%. В 2020 году в воинские части объединения ожидается поступление более 30 единиц современной техники, в том числе радиолокационные станции, новейшие многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35, которые очень хорошо зарекомендовали себя в локальных войнах, в частности в Сирии. Я уверен, что до конца 2021 года мы уже будем полностью укомплектованы современной техникой и вооружением.