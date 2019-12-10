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Россия усилила ядерную триаду

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Ту-95МС
Ту-95МС.
Источник изображения: Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Воздушный компонент ядерной триады России значительно усилился после обновления парка дальней авиации и создания новых самолетов. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании, передает ТАСС.

"В текущем году ПАО "Туполев" выполнило на самолетах Ту-95МС значительный объем работ по модернизации первой и второй очереди с заменой морально устаревшего радиотехнического и навигационного оборудования", — уточнил Шойгу.

Ядерная триада состоит из трех компонентов оружия стратегических вооруженных сил: стратегической авиации, межконтинентальных баллистических ракет и атомных подводных ракетоносцев. Это обеспечивает невозможность уничтожения всего боеспособного арсенала ядерного оружия при внезапном нападении противника. Так, даже при полном уничтожении арсеналов двух любых компонентов третий должен нанести ответный удар.

В октябре 2019 года Россия провела испытания ядерной триады под руководством президента Владимира Путина. В рамках учений "Гром-2019" были испытаны все компоненты триады, однако сообщалось о двух сбоях: МБР Р-29Р не была запущена с атомной подлодки К-44 "Рязань", а также ракету "Калибр" не удалось запустить с первого раза. Оба сообщения в Минобороны опровергли.

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