Гуманитарная миссия: российские военные вошли в бывшую столицу ИГ

Российские военные вошли в освобожденную столицу ИГ

Российские военные впервые с 2014 года вошли в сирийскую Ракку, которая ранее была захвачена террористами. Боевики покинули город в 2017 году после атаки возглавляемой США коалиции. Несмотря на то, что город был освобожден, сирийское правительство обвиняет Вашингтон в гибели тысяч мирных жителей, называя операцию геноцидом. Сейчас российские и сирийские военные проводят там гуманитарные акции по восстановлению разрушенной инфраструктуры.

В сирийской Ракке, которая ранее была захвачена террористами "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в России), прошла гуманитарная акция. В этот город впервые с 2014 года вошли российские военнослужащие. Россия взаимодействует с Сирией, чтобы в короткие сроки восстановить инфраструктуру в этом городе и во всем регионе, как это уже было сделано в Дамаске, Алеппо, Хомсе и других городах арабской республики.

Офицер российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимир Варнавский напомнил, что инфраструктура Ракки была полностью уничтожена во время операции по освобождению города, которая проводилась в 2017 году возглавляемой США международной коалицией.

Он подчеркнул, что тогда тысячи мирных жителей стали жертвами неизбирательных авиационных и артиллерийских ударов.

По его словам, в городе по-прежнему не завершены работы по разминированию местности, расчистке завалов. Кроме того, наблюдается нехватка чистой воды, продовольствия и медикаментов.

В ходе масштабной гуманитарной акции в Ракке российские военные раздали населению 2 тыс. продовольственных наборов. Врачи из РФ также готовы оказать высококвалифицированную медицинскую помощь всем нуждающимся.

"Мы просим Россию освободить нас от террористов. Их нужно выгнать отсюда, чтобы они даже больше шагу не могли ступить по нашим дорогам и выйти на Евфрат, ждем, когда сюда придут правительственные войска, тогда здесь наконец-то будет безопасно", - сказал местный житель Ибрагим абдель Мухаммед, слова которого передает ТАСС.

Передовые отряды сирийской армии впервые с 2014 года вошли в Ракку в середине октября этого года, сообщал РИА "Новости" военно-полевой источник. Как отметил собеседник агентства, правительственные войска установили там свои наблюдательные пункты.

Город Ракка - центр одноименной провинции - был захвачен террористами ИГ весной 2013 года. Оттуда бежали не менее 250 тыс. жителей. В 2014 году боевики "Исламского государства" объявили его своей столицей. На центральной площади города Ан-Наим проводились казни. В городской черте и пригородах до сих пор обнаруживают останки жертв боевиков.

Возглавляемая США международная коалиция начала операцию по освобождению Ракки осенью 2017 года. Своими авиационными ударами Соединенные Штаты практически стерли ее с лица земли. Западная коалиция уничтожила массированными ударами артиллерии и авиации 80% жилого фонда города, все образовательные и медицинские учреждения и почти все мечети.

Согласно докладу комиссии ООН, опубликованному в марте 2018 года, жертвами операции стали до 13 тыс. мирных жителей и всего 1 тыс. террористов.

Боевики покинули город, но оставили заминированным его центр и часть окраин. По этой причине некоторые территории по-прежнему остаются недоступными. Там все еще действуют спящие ячейки сторонников ИГ. К тому же, там сохраняются противоречия между арабским населением и курдскими формированиями, которые ответственны за обеспечение безопасности.

В полуразрушенном городе на сегодняшний день проживают десятки тысяч человек, которым больше негде жить - условия в лагерях для временно перемещенных лиц еще хуже.

Жителей Ракки от подконтрольных сирийскому правительству территорий, где есть возможность зарабатывать и живут родственники некоторых из них, отрезает Евфрат. Все мосты через реку разрушены также из-за авиаударов коалиции. Переправиться на пароме можно минимум за $1.

Официальный представитель министерства иностранных дел и миграции Сирии в октябре 2018 года заявил, что сирийская сторона отождествляет действия возглавляемой США коалиции во время освобождения Ракки с геноцидом.

"Мир был свидетелем полного систематического разрушения Ракки силами международной коалиции", - указали в официальном заявлении.

Лидия Мисник