Саммит НАТО: необходимо вновь подтянуть "обод", стягивающий ряды альянса (Санкэй симбун, Япония)

"Санкэй симбун" отмечает нестабильность и разногласия в рядах НАТО, которые ярко проявились в последнее время и сыграли на руку таким "авторитарным государствам" и "общим врагам" альянса как Россия и Китай. Необходимо срочно объединить усилия стран НАТО для защиты свободы и демократии, говорится в издании.

На саммите в верхах, приуроченном к 70-летию НАТО, было принято "Лондонское заявление", подчеркнувшее необходимость противостояния китайской угрозе.

Сегодня, когда спустя 30 лет после окончания холодной войны мировой порядок переживает новый поворотный момент, следует высоко оценить тот факт, что страны-члены НАТО, совместно противостоявшие и противостоящие угрозам со стороны бывшего Советского Союза и России, на высшем уровне продемонстрировали свои опасения и в адрес Китая. Пекин в настоящее время наращивает свою оборонную мощь и в космосе, и в киберпространстве.

И хотя выработку коллективным Западом нового курса, который внес бы необходимый вклад в обеспечение стабильности в мире, следует признать соответствующей сегодняшнему моменту, в то же время нельзя не отметить, что на саммите в рядах западных руководителей ощущались некоторые разногласия. В этой связи возникает беспокойство относительно того, сможет ли Североатлантический альянс в достаточной степени ответить на складывающуюся ситуацию.

Президент США Дональд Трамп отменил итоговую пресс-конференцию на саммите и неожиданно отбыл в Вашингтон, обидевшись на подтрунивания канадского премьера Джастина Трюдо, посмеявшегося над излишне долгим общением Трампа с американскими журналистами.

Обращение участниками саммита внимания на китайскую угрозу президент Трамп оценил позитивно, заявив, что становится "фанатом гибкого НАТО", но в то же время он раскритиковал Германию и некоторые другие страны, не желающие довести свои оборонные расходы до целевого уровня в 2% от ВВП.

На это возразил президент Франции Эммануэль Макрон. Он вообще призывает к созданию "западноевропейской армии" без Соединенных Штатов. Еще до саммита французский президент заявил о "смерти мозга НАТО" в связи с атаками члена альянса - Турции - против курдских вооруженных формирований на севере Сирии.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сближается с Россией и приобретает российские средства ПВО С-400, что вызывает неприятие у других членов альянса. Эрдоган, в свою очередь, заявил о том, что "мозг умер как раз у президента Макрона". Президент Трамп "приструнил" Макрона, высказавшись в том плане, что "именно Франция, как никто другой, нуждается в НАТО".

В то время как НАТО в ответ на угрозу, исходящую от России, увеличивает контингент войск США, Великобритании, Германии и Франции, размещенных в трех прибалтийских государствах и ряде других стран, Макрон на пресс-конференции заявляет о том, что "не видит в России врага". Такая мягкотелая позиция не может не вызвать беспокойства в странах Восточной Европы и Балтии.

НАТО должна как можно скорее устранить такие разногласия в своих рядах. Сохранение существующего положения лишь играет на руку авторитарным государствам - России и Китаю, преследующим цель сломать сложившийся миропорядок. Россия и Китай углубляют военное и экономическое единение.

НАТО, которая достигла наивысшего в истории успеха, добившись победы в холодной войне между Западом и Востоком, должна срочно подтянуть ослабевший "обод", стягивающий альянс воедино, и сплотить свои ряды ради защиты свободы, демократии и главенства закона.

Редакционная статья