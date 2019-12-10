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ТАСС

Командно-штабные учения "Кавказ-2020" пройдут в сентябре

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Кавказ-2016
Танк во время стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2016" на побережье Черного моря, Крым. Сентябрь 2016 года.
Источник изображения: AP Photo / Pavel Golovkin

В новом учебном году запланировано более 4800 учений различного масштаба, рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российские вооруженные силы проведут стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" в сентябре следующего года. Об этом сообщил в понедельник в ходе селекторного совещания Минобороны глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Важнейшим мероприятием боевой подготовки ВС РФ станут запланированные на сентябрь 2020 года стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020", - сказал он.

По словам министра, в новом учебном году запланировано более 4800 учений различного масштаба и свыше 9 тыс. практических мероприятий боевой учебы. Шойгу отметил, что основное внимание будет уделено внедрению опыта современной вооруженной борьбы и стимулированию командиров нестандартно решать поставленные задачи.

"Строгое выполнение планов подготовки позволит поддерживать высокий уровень боеспособности войск, обеспечивать национальные интересы и адекватно реагировать на возможные обострения военно-политической обстановки на любом стратегическом направлении", - подчеркнул он.

Ранее в Южном военном округе сообщали, что в учениях "Кавказ-2020" примут участие военнослужащие из 17 стран.

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