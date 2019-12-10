Индия передала ВМС Мьянмы ДЭПЛ проекта 877ЭКМ

ЦАМТО, 9 декабря. Индия передала ВМС Мьянмы ДЭПЛ S-58 "Синдхувир" проекта 877ЭКМ российского производства. Таким образом, Мьянма сделала первый реальный шаг к тому, чтобы стать пятой страной в АСЕАН, имеющей подводный флот.

Как сообщается на странице ВС Мьянмы в сети Facebook, экипаж подводной лодки прошел обучение в Индии. Несколько дней назад под управлением мьянманского экипажа ДЭПЛ прибыла в Мьянму. Официальный ввод подлодки в эксплуатацию намечен на 24 декабря – в День создания ВМС страны.

В ближайшей перспективе, как ожидается, на правительственном уровне будет обсужден вопрос о возможности приобретения новых подводных лодок в России.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в 2013 году ВМС Мьянмы уже вели переговоры о приобретении двух подлодок с Россией. Тогда в ходе визита в РФ главнокомандующий ВС Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлаинг посетил АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге. В тот же период группа военнослужащих ВМС Мьянмы прошла курс обучения эксплуатации подводных лодок в Пакистане и Индии.

В 2014 году началось обсуждение вопроса о возможной передаче Мьянме одной из индийских подлодок. По мнению западных экспертов, Индия получила от РФ необходимые разрешения на передачу ДЭПЛ "Синдхувир" под кредитную линию на сумму 679 млн. долл., которую Нью-Дели ранее предоставил Мьянме. Сделка также включала пакет обучения.

Представители Индии и Мьянмы провели финальные переговоры по деталям проекта летом этого года. Вопрос обсуждался в ходе визита в конце июля в Нью-Дели Мин Аунг Хлаинга. На состоявшихся переговорах речь шла о передаче ДЭПЛ S-58 "Синдхувир" проекта 877ЭКМ российской постройки, которую планируется использовать для ознакомления и подготовки личного состава в преддверии закупки для ВМС Мьянмы новых подводных лодок.

Несколькими днями ранее, 25 июля, Мин Аунг Хлаинг в сопровождении командующего ВМС Мьянмы вице-адмирала Мо Аунга посетил Восточное командование ВМС Индии в Вишакхапатнаме, где государственная судостроительная компания Hindustan Shipyard Limited (HSL) на тот момент вела ремонтные работы на ДЭПЛ "Синдхувир".

В ходе визита главнокомандующего Индия и Мьянма подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу расширения сотрудничества в сфере обороны. Индия стремится укрепить связи с Мьянмой в области обороны и безопасности в рамках стратегии, направленной на противодействие росту политического, военного и дипломатического влияния Китая.

По данным индийских СМИ, Китай также ведет переговоры с Мьянмой по поставке своих подводных лодок.

Справочно:

ДЭПЛ "Синдхувир" – одна из десяти дизель-электрических подводных лодок проекта 877ЭКМ, закупленных ВМС Индии. Она была введена в эксплуатацию ВМС Индии в 1988 году и прошла модернизацию в 1999 году.