Шойгу заявил о значительном усилении воздушного компонента ядерной триады

Обновление действующего парка дальней авиации усилило воздушную составляющую, сообщил министр обороны

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Обновление действующего парка дальней авиации и создание новых самолетов значительно усилило воздушный компонент ядерной триады России. Об этом заявил в понедельник министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

"В текущем году ПАО "Туполев" выполнило на самолетах Ту-95МС значительный объем работ по модернизации первой и второй очереди с заменой морально устаревшего радиотехнического и навигационного оборудования", - сказал министр.

Он отметил, что тем самым в составе дальней авиации "обеспечено запланированное количество исправных стратегических бомбардировщиков". "Сегодня можно с уверенностью говорить, что обновление действующего парка дальней авиации и создание новых летательных аппаратов существенно усилили воздушную составляющую ядерной триады", - подчеркнул глава военного ведомства.