Большую выставку китайских БПЛА показали на спутниковом снимке

Источник изображения: Министерство обороны КНР; imp_navigator

КНР продемонстрировала все беспилотные летательные аппараты, используемые НОАК, на одном фото, сделанном со спутника и показанном на imp_navigator. По всей видимости, столь масштабная выставка была устроена для демонстрации руководству страны.

Как сообщается, территориально демонстрация состоялась на авиабазе Малань, расположенной в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе на западе страны.

На фото изображены ударные и разведывательные беспилотники Shendiao, GJ-1, GJ-2, GJ-11, WZ-8 WZ-7 и другие. Примечательно, что ряд более мелких летательных аппаратов идентифицировать не удалось. Очевидно, что это небольшие машины, которые нередко появляются на фотографиях учений НОАК в качестве относительно компактных разведчиков и БПЛА мониторинга местности.

Источник изображения: Министерство обороны КНР; imp_navigator

На фотографии можно заметить, что самым крупным в представленном ряду является двухфюзеляжный беспилотник Shendiao. Этот аппарат был впервые показан в 2015 году.

Другой примечательный образец – ударный GJ-11, ранее демонстрировавшийся на параде, посвященном 70-й годовщине основания КНР. Тогда наблюдатели заметили, что летательный аппарат имеет плоское реактивное сопло для снижения инфракрасной заметности. Предполагается, что задачей этой машины является нанесение ударов по противнику с проникновением на большую глубину "сквозь зонтик" его системы ПВО.