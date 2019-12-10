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РКС создает новейший инфракрасный радиометр для МКС

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Источник изображения: vpk-news.ru

Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в Госкорпорацию "Роскосмос") завершил этап разработки и приступил к изготовлению уникальной системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) – инфракрасного радиометра высокого разрешения (РИВР) для многоцелевого лабораторного модуля "Наука" российского сегмента Международной космической станции (МКС). Радиометр повысит эффективность мониторинга прогноза развития природных и техногенных катастроф и решения ряда других задач, сообщила пресс-служба холдинга.

Радиометр позволит вести мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, стихийных гидрометеорологических явлений, обнаруживать очаги лесных и подземных пожаров, крупные тепловые выбросы загрязняющих веществ, а также определять влажность почвы, уровень грунтовых вод и вести поиск подземных вод и геотермических источников.

"Мы рассматриваем наращивание потенциала исследования Земли и космического пространства как одну из приоритетных задач развития программы пилотируемых станций. Сейчас мы готовим сразу несколько новых инструментов для работы на МКС. РИВР – один из них. Это уникальный прибор, который существенно дополнит объем данных, собираемых нашей группировкой аппаратов дистанционного зондирования Земли", - рассказал исполнительный директор Госкорпорации "Роскосмос" по перспективным проектам и науке Александр Блошенко.

Новый прибор после установки на МКС поможет отслеживать состояние мирового океана и исследовать динамические процессы на акваториях, проводить тематическое картографирование земной поверхности, в том числе геологическое картирование – поиск и идентификацию полезных ископаемых, обнаружение возможных районов газовых и нефтяных месторождений. Он также станет инструментом исследования вулканической деятельности, динамики зон вечной мерзлоты, прогнозирования сейсмической активности, позволит оценивать состояние полигонов промышленных и бытовых отходов и сможет решать многие другие задачи.

По сочетанию основных характеристик РИВР не имеет аналогов среди отечественных и зарубежных инфракрасных систем ДЗЗ: при разрешающей способности в 30 метров одновременно в двух инфракрасных диапазонах он обеспечивает полосу захвата в 70 км.

"При разработке радиометра была решена непростая инженерная задача – его габариты обеспечат комфортное и безопасное для космонавтов перемещение через стыковочные люки МКС. При этом РИВР обладает высоким разрешением, оснащен крупноапертурной светосильной оптической системой, совмещенной с механическим прецизионным сканером, спектроделительной системой, а также бортовой электронной системой приема и потоковой обработки больших объемов видеоинформации", – сообщил главный конструктор направления РКС Юрий Гектин.

В радиометре будет реализована экспериментальная система трехточечной бортовой эталонной системы калибровки в дополнение к стандартной, используемой на большинстве орбитальных съемочных систем с инфракрасными каналами. Это позволит увеличить радиометрическую точность измерений и тем самым повысить конкурентоспособность целевой информации.

Завершение работ по созданию аппаратуры планируется в 2022 году.

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