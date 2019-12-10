Турецкие С-400 получили уникальную опцию

В ходе испытаний поставленных Турции зенитных систем С-400 "Триумф" была протестирована и система распознавания "свой-чужой". Секретную приставку, защищающую свои самолеты от дружественного огня, изготовили по стандартам НАТО в России.

Система распознавания "свой-чужой" - один из ключевых элементов противовоздушной обороны, тщательно засекреченный и охраняемый. Известны случаи, когда после угона боевых самолетов к вероятному противнику государствам приходилось полностью менять ответчики в ВВС и других родах войск. По данным The Drive, Турция была вынуждена заказать систему опознавания в России из-за задержек с созданием собственного комплекса и, как только турецкие оборонщики справятся с этой задачей, на зенитных комплексах установят запросчики местного производства.

Как бы там ни было, на испытаниях под Анкарой "Триумфы" подтвердили заявленные характеристики. В течение нескольких дней они наблюдали за воздушными целями: двумя современными истребителями американского производства F-16, более старым F-4E Phantom II и вертолетом неизвестной модели. На земле им противостоял полный комплект С-400: панорамный радар 91Н6Е, всевысотный обнаружитель 96Л6Е и радар подсвета целей и управления огнем 92Р6Е. Пилоты старались создать зенитчикам максимум проблем: летали на сверхмалых высотах, ставили электронные помехи, атаковали с разных направлений, пытаясь найти "мертвые зоны" противовоздушной обороны, но тщетно - тренировки неизменно завершались уверенным захватом цели. Так же без нареканий отработала и система "свой-чужой".

Коды государственного опознавания ВВС НАТО (MK-XII IFF) основаны на стандарте STANAG 4193. Сам по себе он не является секретным документом, хотя НАТО его не публикует. Установленная на турецких "Триумфах" система распознавания "свой-чужой" использует самый сложную разновидность кода, mode 4. Неизвестно, насколько соответствует гибридная российско-турецкая система всему комплексу секретных кодов НАТО, но ясно, что она не прибавит спокойствия пилотам альянса, знающим, что их "явки-пароли" известны российским зенитчикам.

Антон Валагин