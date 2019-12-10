Войти
WarSpot

Akıncı полетел

53
0
0

Турция с участием Украины успешно построила первый тяжёлый беспилотник. Вчера, 8 декабря, портал defence-ua.com сообщил о том, что на аэродроме в городе Чорлу (провинция Текирдаг) состоялся первый полёт дрона Akıncı.

"Это исторический момент для Турции. Первый полёт — это всегда эмоционально. И пока всё идёт гладко. Все основные системы и подсистемы на Akıncı во время полёта работали очень хорошо. Мы очень гордимся нашим результатом. Сейчас мы продолжаем разработку подсистем, анализ телеметрии, проведение оптимизации полётных параметров и системы управления", — заявил исполнительный директор компании Baykar Халук Байрактара.

Первый полёт Akıncı

Источник изображения: defence-ua.com

Ударный беспилотный летательный аппарат нового поколения Akıncı станет одним из первых проектов совместного предприятия Black Sea Shield, созданного госкомпанией "Укрспецэкспорт", входящей в состав "Укроборонпрома", и турецким предприятием Baykar Defence.

Akıncı предназначен для ведения оперативно-стратегической воздушной разведки, а также нанесения авиационных ударов по объектам противника. Беспилотник оснащён современными системами наблюдения.

Характеристики дрона Akıncı

Источник изображения: defence-ua.com

Akıncı сможет находиться в воздухе до 24 часов, будет иметь максимальную высоту полёта 12 км и радиус действия 250 км. Максимальная скорость полёта беспилотника составит 463 км/ч. Вес полезной нагрузки составит 1350 кг (450 внутренней и 900 — навесной нагрузки). Одной из главных особенностей Akıncı является возможность вооружения боеприпасами, которые применяются в обычной авиации. Речь идёт о различных типах ракетного и бомбового вооружения, в том числе турецких дальнобойных крылатых ракетах SOM, способных уничтожать цели на расстоянии 250 км и построенных с использованием стелс-технологий. Эта ракета общей массой в 600 кг несёт более 200 кг взрывчатки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Украина
Компании
Укроборонпром
Укрспецэкспорт
Проекты
БПЛА
Похожие новости
30.10.2019
Украина и Турция обсудили активизацию сотрудничества в сфере ВТС
23.08.2019
Украина и Турция будут совместно строить дроны
21.08.2019
Украина и Турция совместно разрабатывают ударный БЛА нового поколения "Акинджи"
12.08.2019
"Новый уровень": Украина и Турция хотят создать беспилотник
12.08.2019
Украина и Турция создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.12 00:57
  • 91
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 10.12 00:56
  • 22
Китай построит седьмой авианосец
  • 10.12 00:53
  • 5
В Ростехе прорабатывают использование двигателя второго этапа на Су-57
  • 10.12 00:46
  • 2
Дания утроит расходы на оборону Арктики на фоне "российской угрозы"
  • 10.12 00:43
  • 4
Адмирал оценил планы по строительству нового российского авианосца
  • 10.12 00:31
  • 14
ВМФ РФ в ближайшее время планирует заложить фрегат проекта 22350М - главком
  • 09.12 22:51
  • 1
В Польше заявили о желании построить "танк будущего" совместно с Кореей
  • 09.12 21:40
  • 3
Израиль испытал ядерную МБР
  • 09.12 19:57
  • 1
Массу военно-транспортного Ил-112 снизили на тонну
  • 09.12 19:48
  • 3
Обнародованы подробности испытаний двигателя второго этапа Су-57
  • 09.12 18:51
  • 64
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 09.12 18:15
  • 8
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 09.12 17:55
  • 1
"Роскосмос" нашел "руку Москвы" в НАСА и Boeing
  • 09.12 17:26
  • 6
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 09.12 16:44
  • 2
ОДК и Safran Aircraft Engines заключили долгосрочный контракт по поставкам компонентов газотурбинных двигателей