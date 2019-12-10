Akıncı полетел

Турция с участием Украины успешно построила первый тяжёлый беспилотник. Вчера, 8 декабря, портал defence-ua.com сообщил о том, что на аэродроме в городе Чорлу (провинция Текирдаг) состоялся первый полёт дрона Akıncı.

"Это исторический момент для Турции. Первый полёт — это всегда эмоционально. И пока всё идёт гладко. Все основные системы и подсистемы на Akıncı во время полёта работали очень хорошо. Мы очень гордимся нашим результатом. Сейчас мы продолжаем разработку подсистем, анализ телеметрии, проведение оптимизации полётных параметров и системы управления", — заявил исполнительный директор компании Baykar Халук Байрактара.

Первый полёт Akıncı Источник изображения: defence-ua.com

Ударный беспилотный летательный аппарат нового поколения Akıncı станет одним из первых проектов совместного предприятия Black Sea Shield, созданного госкомпанией "Укрспецэкспорт", входящей в состав "Укроборонпрома", и турецким предприятием Baykar Defence.

Akıncı предназначен для ведения оперативно-стратегической воздушной разведки, а также нанесения авиационных ударов по объектам противника. Беспилотник оснащён современными системами наблюдения.

Характеристики дрона Akıncı Источник изображения: defence-ua.com

Akıncı сможет находиться в воздухе до 24 часов, будет иметь максимальную высоту полёта 12 км и радиус действия 250 км. Максимальная скорость полёта беспилотника составит 463 км/ч. Вес полезной нагрузки составит 1350 кг (450 внутренней и 900 — навесной нагрузки). Одной из главных особенностей Akıncı является возможность вооружения боеприпасами, которые применяются в обычной авиации. Речь идёт о различных типах ракетного и бомбового вооружения, в том числе турецких дальнобойных крылатых ракетах SOM, способных уничтожать цели на расстоянии 250 км и построенных с использованием стелс-технологий. Эта ракета общей массой в 600 кг несёт более 200 кг взрывчатки.