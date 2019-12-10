Россия не противник: у НАТО нет друзей и врагов

Йенс Столтенберг больше не считает Россию врагом НАТО

Россия не враг и не противник для НАТО, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. По его словам, военный блок вообще не разделяет страны на друзей и врагов. Тем не менее, несколькими днями ранее представители альянса выступили с заявлением, в котором называли действия России главной угрозой для себя.

НАТО не считает Москву своим врагом или противником, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналистам телеканала CNN. По его словам, альянс вообще "не делит мир на противников и друзей". Он подчеркнул, что военный блок всегда пытается улучшить отношения.

К тому же он обратил внимание, что Россия и СССР во времена "холодной войны" - это не одно и то же. Изначально организация создавалась как раз для противостояния Советскому Союзу.

Вместе с тем генсек указал, что Россия действует более самоуверенно. В частности, он заявил, что она "применила военную силу против соседнего государства", подразумевая Украину. Киев, как и ряд западных стран, обвиняют Москву в участии в вооруженном конфликте в Донбассе. При этом РФ категорически отрицает подобные обвинения.

Столтенберг подчеркнул, что мир в целом стал очень непредсказуемым с точки зрения обеспечения безопасности. В качестве основных проблем он обозначил рост терроризма, существование "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России), киберугрозы, попытку Китая изменить сложившийся баланс сил. "В эти неспокойные времена необходимые сильные международные институты, такие как НАТО", - уверен он.

Говоря об итогах саммита НАТО в Лондоне, генсек альянса выразил уверенность, что США останутся верными своим обязательствам в отношении военного блока. Как пояснил Столтенберг, опросы общественного мнения в Соединенных Штатах показывают, что население положительно относится к участию государства в этой организации.

При этом еще 4 декабря по итогам саммита в Лондоне было опубликовано заявление, в котором НАТО называла основной угрозой для альянса именно действия России и международный терроризм. "Агрессивные действия России являются угрозой евроатлантической безопасности, терроризм во всех его формах представляет постоянную опасность для всех нас", - отметили участники встречи.

В заявлении также указали на растущее влияние Китая и его международную политику, которые "представляют как возможности, так и проблемы". Среди второстепенных угроз в организации обозначили международные конфликты, миграцию, кибератаки и гибридные нападения.

На следующий день после этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, что решение о рекордном наращивании военных бюджетов странами-членами НАТО говорит о стремлении альянса к доминированию в мире, в том числе на Ближнем Востоке. Он также указал на расширение организации и перемещение военной инфраструктуры блока к российским границам. Кроме того, глава МИД РФ отметил постоянное нагнетание напряженности посредством выдвижения в адрес Москвы ложных обвинений в том, что у России есть некие агрессивные намерения.

В конце ноября Столтенберг заявил газете El País, что НАТО должна стремиться к улучшению отношений с Россией, но не в ущерб принципам и безопасности.

Он отметил, что альянсу нужно "сдерживание, оборона и диалог", и в этом нет никакого противоречия.

Незадолго до этого Лавров заявил, что Россия хотела бы иметь нормальный диалог с НАТО. Таким образом он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что НАТО находится в состоянии "смерти мозга".

"Что касается медицинского вопроса, знаете, по части диагнозов не хотел бы вступать в какую-то полемику. Если президент Макрон почувствовал, что этот диагноз налицо, он имеет полное право его высказывать. Он знает НАТО гораздо лучше, чем я, поскольку представляет страну, которая одна из лидеров Североатлантического альянса. Мы бы, конечно, хотели иметь с НАТО нормальный диалог", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что Москва выступает за равноправное, взаимовыгодное сотрудничество с НАТО. По его словам, это произойдет, как только НАТО выздоровеет.

Лидия Мисник