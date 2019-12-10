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ЦАМТО

В России планируют создать дистанционно управляемую снайперскую винтовку

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ЦАМТО, 9 декабря. В России планируют создать дистанционно управляемую снайперскую винтовку, которую оператор сможет перезаряжать в удаленном режиме, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ОПК.

"Снайперы попросили сделать более безопасный комплекс, чтобы отдалить человека от винтовки. Планируется начать работы по созданию электромагнитного затвора, который нам позволит обойтись без дополнительных средств механизации, чтобы этот затвор передернуть", – сказал он.

Собеседник агентства отметил, что до сегодняшнего дня российские специалисты пытались "научить" снайперскую винтовку перезаряжаться дистанционно при помощи приводов и манипуляторов, однако позднее такое технологическое решение было признано неэффективным.В свою очередь, гендиректор частного предприятия-разработчика и производителя стрелкового оружия ORSIS ("Промтехнология") Владимир Злобин заявил "РИА Новости", что компания также ведет работы по созданию подобного оружия. "У нас есть разработки для реализации таких задач. Говорить о практичности по сравнению с классическими системами стрелкового оружия преждевременно, но работа определенно ведется и ведется в инновационном направлении", – сказал он.

Собеседник агентства отметил, что говорить о повсеместной замене высокоточных винтовок на "роботизированные" комплексы в ближайшем будущем преждевременно.

В.Злобин напомнил, что подобные работы также ведутся в США, но их оружейники пока не смогли создать полноценное изделие.

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Россия
США
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Промтехнологии ГК
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