Россия развернет над Арктикой "противовоздушный купол"

ЦАМТО, 9 декабря. Все арктические дивизионы Северного флота в ближайшие годы оснастят зенитными ракетными системами С-400, что позволит создать над российской частью Арктики "противовоздушный купол".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам командующий Северным флотом, герой России, вице-адмирал Александр Моисеев.

"Происходит оснащение и переоснащение зенитных ракетных и радиотехнических войск новой техникой. В этом году на вооружение зенитного ракетного полка, дислоцированного на Новой Земле, поступили и уже несут боевое дежурство зенитные ракетные системы С-400. Планируется, что в ближайшие годы все наши арктические дивизионы будут оснащены подобными комплексами", – сказал командующий.

По его словам, благодаря этому Заполярье будет прикрыто от любых средств воздушного нападения противника, будь то авиация, крылатые или баллистические ракеты. В целом, говоря о новой технике и вооружении, А.Моисеев отметил, что их доля в среднем составляет порядка 60%, а по отдельным позициям, как, например, бронетанковая техника, значительно опережает эти показатели, передает "РИА Новости".