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ЦАМТО

Поставки УТС MFI-395 "Супер Мушшак" ВВС Турции начнутся в 2020 году

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УТС MFI-395 Super Mushshak
УТС MFI-395 Super Mushshak.
Источник изображения: wikipedia.org

ЦАМТО, 9 декабря. Как сообщил представитель пакистанской государственной компании Pakistan Aeronautical Complex (РАС), поставки учебно-тренировочных самолетов MFI-395 "Супер Мушшак" ВВС Турции начнутся в 2020 году.

Первые три MFI-395 "Супер Мушшак", собранные для ВВС Турции, прибудут в Анкару в июне 2020 года. Как предполагается, в случае успешного завершения приемочных испытаний, самолет будет принят на вооружение ВВС Турции до конца 2020 года. Поставки будут выполняться партиями по 10 ед. каждые 6 месяцев. Полностью завершить передачу самолетов предполагается к концу 2022 года.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2013 года Секретариат оборонной промышленности МО Турции опубликовал запрос о предложениях на поставку ВВС Турции до 52 УТС основной подготовки, предназначенных для замены устаревших T-41D и SF-260D. Пакистанская корпорация РАС, в числе других компаний, подала свое предложение по поставке УТС "Супер Мушшак". В августе 2016 года Исполнительный комитет оборонной промышленности Турции выбрал PAC победителем конкурса и поручил провести с ней переговоры о закупке самолетов.

В ноябре 2016 года в ходе прошедшей в Карачи международной выставки IDEAS (International Defence Exhibition and Seminar) представители РАС и турецкого правительства подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу покупки УТС. Официальный контракт на продажу ВВС Турции 52 учебно-тренировочных самолетов "Супер Мушшак" Секретариат оборонной промышленности МО Турции заключил с Pakistan Aeronautical Complex 10 мая 2017 года в рамках выставки IDEF-2017 в Стамбуле. Стоимость контракта не раскрывалась. По данным СМИ, цена одного самолета может составить около 2 млн. долл. Предполагалось, что поставки УТС начнутся раньше, но реализация программы несколько затянулась.

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  • В новости упоминаются
Страны
Пакистан
Турция
Продукция
Super Mushshak
Компании
PAC
Проекты
2020-й год
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