В Минобороны Норвегии потребовали засекретить доклад с критикой F-35

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Европейская свобода слова продолжает испытываться на прочность современными политиками стран континента. Так, в министерстве обороны Норвегии решили, что местные СМИ поступают неподобающим образом, публикуя материалы, в которых эксперты высказывают слова критики в отношении закупаемой за рубежом военной техники.

Глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен потребовал, чтобы материалы с критикой закупленных в США истребителей пятого поколения F-35 "были засекречены".

Бакке-Йенсен таким образом отреагировал на подготовленный в Норвегии доклад, в котором содержались материалы о выявленных проблемах при эксплуатации F-35 в норвежских условиях. Напомним, что одним из направлений критики являлись проблемы с торможением при приземлении F-35 на аэродромах, участки ВПП которых в морозы покрываются слоем льда.

Бакке-Йенсен однозначно дал понять, что доклад не должен появиться в средствах массовой информации.

Норвежская газета Aftenposten пишет о том, что у министра поинтересовались, можно ли опубликовать хотя бы выдержки из доклада, но Бакке-Йенсен заявил о полном отказе.

Отмечается, что данные об исследовании эксплуатационных возможностей истребителя, о возможных уязвимостях при обслуживании и снабжении на авиабазах являются важной информацией, и потому она должна оставаться секретной.

Теперь отчёты по линии Минобороны касательно F-35, которые сейчас в публичном варианте отправляются в профильный комитет норвежского парламента, будут передаваться по закрытым каналам. Лишь после того, как парламентарии обсудят аналитический документ, некоторые данные из него могут стать достоянием общественности. Но большинство сведений останется под грифом "секретно".