Войти
Военное обозрение

В Минобороны Норвегии потребовали засекретить доклад с критикой F-35

41
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Европейская свобода слова продолжает испытываться на прочность современными политиками стран континента. Так, в министерстве обороны Норвегии решили, что местные СМИ поступают неподобающим образом, публикуя материалы, в которых эксперты высказывают слова критики в отношении закупаемой за рубежом военной техники.

Глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен потребовал, чтобы материалы с критикой закупленных в США истребителей пятого поколения F-35 "были засекречены".

Бакке-Йенсен таким образом отреагировал на подготовленный в Норвегии доклад, в котором содержались материалы о выявленных проблемах при эксплуатации F-35 в норвежских условиях. Напомним, что одним из направлений критики являлись проблемы с торможением при приземлении F-35 на аэродромах, участки ВПП которых в морозы покрываются слоем льда.

Бакке-Йенсен однозначно дал понять, что доклад не должен появиться в средствах массовой информации.

Норвежская газета Aftenposten пишет о том, что у министра поинтересовались, можно ли опубликовать хотя бы выдержки из доклада, но Бакке-Йенсен заявил о полном отказе.

Отмечается, что данные об исследовании эксплуатационных возможностей истребителя, о возможных уязвимостях при обслуживании и снабжении на авиабазах являются важной информацией, и потому она должна оставаться секретной.

Теперь отчёты по линии Минобороны касательно F-35, которые сейчас в публичном варианте отправляются в профильный комитет норвежского парламента, будут передаваться по закрытым каналам. Лишь после того, как парламентарии обсудят аналитический документ, некоторые данные из него могут стать достоянием общественности. Но большинство сведений останется под грифом "секретно".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
США
Продукция
F-35
Похожие новости
26.04.2016
США реанимируют «Раптор» из-за угрозы истребителей марки «Су»
07.04.2016
США намерены поставить Австралии авиабомбы на сумму порядка $390 млн
08.09.2015
National Interest назвал пять самых смертоносных вооружений НАТО
04.12.2014
Компания «Локхид Мартин» рассчитывает произвести 1500 F-35 для иностранных операторов
03.02.2011
Приятно видеть танки М1 Abrams на улицах Каира – американский эксперт
28.11.2008
ПАК ФА "сбил" Gripen
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.12 00:57
  • 91
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 10.12 00:56
  • 22
Китай построит седьмой авианосец
  • 10.12 00:53
  • 5
В Ростехе прорабатывают использование двигателя второго этапа на Су-57
  • 10.12 00:46
  • 2
Дания утроит расходы на оборону Арктики на фоне "российской угрозы"
  • 10.12 00:43
  • 4
Адмирал оценил планы по строительству нового российского авианосца
  • 10.12 00:31
  • 14
ВМФ РФ в ближайшее время планирует заложить фрегат проекта 22350М - главком
  • 09.12 22:51
  • 1
В Польше заявили о желании построить "танк будущего" совместно с Кореей
  • 09.12 21:40
  • 3
Израиль испытал ядерную МБР
  • 09.12 19:57
  • 1
Массу военно-транспортного Ил-112 снизили на тонну
  • 09.12 19:48
  • 3
Обнародованы подробности испытаний двигателя второго этапа Су-57
  • 09.12 18:51
  • 64
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 09.12 18:15
  • 8
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 09.12 17:55
  • 1
"Роскосмос" нашел "руку Москвы" в НАСА и Boeing
  • 09.12 17:26
  • 6
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 09.12 16:44
  • 2
ОДК и Safran Aircraft Engines заключили долгосрочный контракт по поставкам компонентов газотурбинных двигателей