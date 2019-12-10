Как выглядит стелс-корабль ВМС Швеции на экране радара

Источник изображения: topwar.ru

В сети появился снимок экрана бортового радара одного из кораблей Швеции, находившегося на момент съёмки в примерно в 250-300 м от корвета типа "Висбю" (Visby). Речь идёт о типе корветов, которые строятся для замены имеющихся боевых кораблей "Гётеборг" в военно-морских силах Швеции. Корветы "Висбю" относятся к кораблям "стелс", причём зачастую их называют первыми кораблями в мире, полностью построенными по такой технологии.

Фото экрана радара и корвета "Висбю" опубликовано в медиасети Reddit пользователем u/Moresail.

Радиолокационная станция выводит на экран изображение, которое соответствовало бы небольшой рыбацкой моторной лодке или и вовсе бую на поверхности воды. При этом куда более крупным "идентификационным пятном" показывается яхта, которой в тот момент находилась неподалёку от осуществлявшего съёмку.

Пользователь отмечает, что бортовая РЛС всё же позволяет определить скорость и направление движение объекта, которым является корвет типа "Висбю". Однако добавляется, что в данной ситуации "Висбю" вряд ли использовал так называемую "боевую" стелс-конфигурацию (систему), чтобы для РЛС оставаться полностью незамеченным – иначе этого могло бы привести к столкновению с гражданскими судами в бухте.

Источник изображения: topwar.ru

Для справки: полное водоизмещение корвета "Висбю" составляет 670 тонн, наибольшая длина – 72,7 м, осадка - 2,4 м. В качестве ракетного вооружения имеет восемь ПКР RBS-15. Максимальная скорость хода – до 35 узлов (около 65 км/ч).

В России есть свой аналог корветов модульной конструкции – это патрульные корабли проекта 22160. На данный момент в строю ВМФ РФ два таких корабля: "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачёв" (оба – Черноморский флот). При этом их полное водоизмещение – по 1700 т. По автономности эти корветы превосходят даже отдельные фрегаты.