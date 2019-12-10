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Российская газета

Россия создаст снайперскую винтовку с дистанционным управлением

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Источник изображения: Георгий Зимарев/ РИА Новости

Оборонно-промышленный комплекс России займется созданием снайперской винтовки, наводить и перезаряжать которую можно будет на расстоянии.

- Снайперы попросили сделать более безопасный комплекс, чтобы отдалить человека от винтовки. Планируется начать работы по разработке электромагнитного затвора - это позволит обойтись без дополнительных средств механизации, чтобы его передернуть, - рассказал РИА Новости источник в ОПК.

Именно перезаряжание винтовки стало камнем преткновения в создании роботизированных снайперских комплексов. Попытки перемещать затвор при помощи приводов и манипуляторов признаны неэффективными. 

О работах над дистанционно управляемой винтовкой сообщил агентству и генеральный директор компании ORSIS Владимир Злобин:

- У нас есть разработки для реализации подобных задач. Говорить о практичности в сравнении с классическими системами пока рано, но работа ведется.

Злобин напомнил, что подобные разработки ведутся и в США, однако после анонса "умных" снайперских систем с дистанционным управлением в СМИ появилась информация об их взломе с демонстрацией огромного количества недостатков.


Антон Валагин

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