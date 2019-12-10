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Интерфакс-АВН

Военные пока не планируют размещать дальние бомбардировщики Ту-22М3 в Крыму

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Ту-22М3
Ту-22М3.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Ростов-на-Дону. 9 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Военные аэродромы в Крыму способны принимать стратегическую авиацию, однако размещать на полуострове дальние бомбардировщики Ту-22М3 пока не планируется, сообщил в интервью "Интерфаксу" командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа Николай Гостев.

"В Крыму дальние бомбардировщики Ту-22МЗ не размещены, в этом нет необходимости. Вообще принимать стратегическую авиацию крымские аэродромы способны, как уже говорил, "Бельбек" (военный аэродром - ИФ) может принимать любые типы воздушных транспортных средств" - сказал Гостев.

Он отметил, что новейшая авиационная техника, стоящая на вооружении объединения, способна выполнить поставленные перед ней задачи и сохранить мирное небо Южного военного округа, в том числе полуострова Крым.

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

Полный текст интервью Гостева публикуется в понедельник на сайтах www.militarynews.ru и www.interfax-russia.ru

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-22М
Компании
Минoбороны РФ
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