Столтенберг: Трамп остается сторонником НАТО (Politico, США)

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после окончания саммита НАТО заявил, что Россия не является врагом этой организации. "Мы не делим мир на врагов и друзей", — подчеркнул чиновник.

"Я уверен, что США сохранят приверженность НАТО по нескольким причинам", — заявил Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в приверженности президента США Дональда Трампа Североатлантическому альянсу, 70-летие со времени основания которого отмечалось на прошлой неделе.

Выступая на Fareed Zakaria GPS ("Фарид Закария GPS" - еженедельное шоу на телеканале CNN, прим. ред.) после саммита НАТО в Лондоне, Столтенберг сказал: "Я уверен, что США останутся приверженными НАТО по нескольким причинам. Прежде всего, речь идет о том, что сказал президент (США Дональд Трамп - прим. ред.), встречаясь на этой неделе в Лондоне с 28 другими лидерами НАТО". Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии, продолжил, что он видит глубокую поддержку НАТО в Соединенных Штатах: "Во-вторых, я посетил конгресс США этой весной, и ощутил очень мощную поддержку НАТО в конгрессе со стороны [представителей] обеих партий. В-третьих, если посмотреть на опросы общественного мнения в США, то на самом деле [в этой стране] рекордно высокая поддержка НАТО".

Во вторник в Лондоне Трамп сказал: "Сегодня мир сильно отличается от того, что было тогда [в год основания НАТО]". Отвечая на вопрос Закарии о нынешних целях НАТО, учитывая, что холодная война давно закончилась, а Советского Союза больше нет, Столтенберг сказал, что еще многое предстоит сделать.

"Мы не создаем список врагов. Мы не считаем Россию врагом. То, что мы видим, - это более напористая Россия, применившая военную силу против соседней Украины, - сказал Столтенберг. - Мы видим более непредсказуемый ландшафт безопасности в связи с ростом терроризма, ИГИЛ (запрещенная в России организация - прим. ред.). Мы видим киберугрозы. Мы видим, что глобальный баланс сил меняется с ростом Китая. И в неопределенные времена нам нужны сильные международные институты, такие как НАТО".

"Россия, - сказал Столтенберг, - не то же самое, чем был Советский Союз".

Организация Североатлантического договора была основана в 1949 году как организация взаимной обороны для защиты народов Западной Европы от Советского Союза и его союзников в Восточной Европе. Первоначально членами НАТО были Бельгия, Великобритания, Канада, Дания, Франция, Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия и Соединенные Штаты.

Дэвид Коэн (David Cohen)