Завершены госиспытания большого гидрографического катера "Михаил Казанский"

ЦАМТО, 9 декабря. В акватории Финского залива успешно завершены государственные испытания большого гидрографического катера "Михаил Казанский", головного в серии катеров проекта 23370Г, строящихся для Гидрографической службы ВМФ.

БГК "Михаил Казанский" построен на предприятии "КАМПО" в Подмосковье и собран из секций на Выборгском судостроительном заводе.

В соответствии с утвержденной программой, на заключительном этапе испытаний осуществлялись проверки маневренных и мореходных качеств катера, работы судовых систем и устройств. По итогам испытаний председателем государственной комиссии был подписан приемный акт, после утверждения которого, приказом Главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова катер будет включен в состав Балтийского флота.

Уникальность большого гидрографического катера "Михаил Казанский" заключается в катамаранной конструкции корпуса, которая позволила значительно увеличить полезную площадь палубы для размещения гидрографического оборудования. Планируется, что до конца 2020 года для Гидрографической службы ВМФ будет построено 3 больших гидрографических катера этого проекта.

В августе этого года блок-модули катера грузовым автотранспортом были доставлены с предприятия "КАМПО" в Подмосковье к месту достройки в Выборг, где на базе АО "Выборгский судостроительный завод" была завершена окончательная сборка катера.

Приказом Главкома ВМФ России большому гидрографическому катеру присвоено имя выдающегося гидрографа, принимавшего участие в прокладке "Дороге жизни" на Ладоге начальника ледовой службы Балтийского флота инженер-полковника Михаила Казанского.

Справочно:

Гидрографические катера проекта 23370Г предназначены для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков (ППЗ), доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты средств навигационного оборудования (СНО), в том числе расположенных на необорудованном побережье.

Катера будут обладать возможностями оперативного промера глубин в местах постановки плавучих предостерегательных знаков с использованием промерного эхолота. Серия из трех новейших гидрографических катеров проекта 23370Г для ВМФ России строится на предприятии "КАМПО" в соответствии с трехлетним государственным контрактом. При проектировании катеров реализованы самые современные требования Главного командования ВМФ к судам этого типа.

Все катера этой серии будут названы в честь выдающихся российских маячников приказами Главкома ВМФ.

Многофункциональный модульный гидрографический катер проекта 23370Г разработан в развитие проектов 23370 и 23370М, которые строятся предприятием "КАМПО" для поисково-спасательных сил ВМФ и уже зарекомендовали себя с точки зрения эффективности.

Катер проекта 23370Г является судном катамаранного типа. Водоизмещение катера составляет около 140 т, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.