Инженерные войска приняли на снабжение компьютерный тренажер по изучению устройства специальных машин

ЦАМТО, 9 декабря. В инженерных войсках ВС РФ принят на снабжение мультимедийный учебный класс инженерных машин на гусеничной и колесной базе УКМ-ИМ и его модификации – учебные классы УКМ-ИМ-01 и 02.

Учебный класс предназначен для проведения теоретических и практических занятий на технике при изучении устройства, технического обслуживания и войскового ремонта образцов инженерной техники.

В учебный класс УКМ-ИМ-01 входит два модуля (три модуля – в учебном классе УКМ-ИМ-02) для проведения самостоятельной работы с возможностью самоконтроля и два модуля (три модуля – в учебном классе УКМ-ИМ-02) для проведения практических занятий, работ по техническому обслуживанию и ремонту на технике в ангаре, цехе или полевых условиях с возможностью проведения самоконтроля.

Первая партия будет поставлена на центральную инженерную базу и в дальнейшем отправлена в воинские части инженерных войск, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.