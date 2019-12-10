Корвет "Гремящий" вышел в Белое море для проведения государственных испытаний

ЦАМТО, 9 декабря. Из Беломорской ВМБ Северного флота для проведения госиспытаний 6 декабря в Белое море вышел головной корвет проекта 20385 "Гремящий", построенный на предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.

В течение нескольких дней экипажу корвета предстоит выполнить проверку систем и механизмов корабля в море и испытать комплексы радиотехнического вооружения с помощью авиации Северного флота. Кроме того, корвет проведет испытательные стрельбы по различным видам целей главным ракетным комплексом.

Корвет "Гремящий" совершил переход из Балтийского в Белое море в ноябре в сложных гидрометеорологических условиях. Плавание стало хорошей проверкой профессиональной подготовки экипажа.

Поисково-спасательное обеспечение перехода корабля в северных морях выполняли экипаж спасательного буксира "Николай Чикер" и силы Беломорской военно-морской базы, которые также обеспечат испытания корвета в Белом море, сообщает пресс-служба Северного флота.

Справочно:

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" был заложен 1 февраля 2012 года в эллинге "Северной верфи". Проектант корабля – ЦМКБ "Алмаз".

Корвет предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. Он оснащен различными комплексами современного вооружения, в том числе крылатыми ракетами "Калибр".

Наименование "Гремящий" дано корвету в честь легендарного эсминца Северного флота времен Великой Отечественной войны, которому за успешные действия на море было присвоено гвардейское звание, а его командир – капитан 1 ранга (в дальнейшем контр-адмирал) Антон Гурин – стал Героем Советского Союза.