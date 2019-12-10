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ЦАМТО

Опытному конструкторскому бюро корпорации "МиГ" исполнилось 80 лет

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МиГ-35 — российский перспективный многофункциональный легкий истребитель поколения "4++"
МиГ-35 — российский перспективный многофункциональный легкий истребитель поколения "4++".
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

ЦАМТО, 9 декабря. ОКБ имени А.И.Микояна (входит в Корпорацию "МиГ") – одному из старейших российских авиационных конструкторских бюро – 8 декабря исполнилось 80 лет. Сообщение, посвященное юбилейной дате, размещено на сайте РСК "МиГ".

Как говорится в сообщении, за 80 лет ОКБ имени А.И.Микояна сформировало уникальный научно-технический задел и стало ведущим мировым ОКБ, создавшим более 450 проектов летательных аппаратов, 94 из которых производились серийно и стали мировым эталоном надежности, простоты эксплуатации и непревзойденной боевой эффективности. Сегодня самолеты марки "МиГ" эксплуатируются более чем в 50 странах мира.

Корпорация "МиГ" (в составе ОАК) – одна из ведущих российских авиастроительных компаний, занимающаяся разработкой, производством и послепродажным обслуживанием современной авиационной техники для Вооруженных сил России и зарубежных стран. Флагманский продукт компании – новейший авиационный комплекс МиГ-35 – сегодня производится в интересах Минобороны России в рамках контракта, заключенного на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Несколько самолетов МиГ-35 уже проходят освоение заказчиком. Кроме того, корпорация осуществляет модернизацию всепогодных истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые сегодня эксплуатируются ВКС России. Аналогов данным самолетам в мире нет.

"Мы с уверенностью идем в новое десятилетие, накопив не только колоссальный научно-технический задел, но и подготовив современную производственную базу для создания новых высокотехнологичных самолетов, – заявила официальный представитель Корпорации "МиГ" Анастасия Кравченко. – За прошедшее десятилетие наша корпорация модернизировала ключевые производственные мощности, провела техническое перевооружение, внедрила цифровые технологии проектирования и производства. Осознавая необходимость расширения своей продуктовой линейки и диверсификации производства, мы разработали эффективную организационную модель управления процессами развития гражданских проектов".

В рамках кооперации предприятий ОАК Корпорация "МиГ" активно участвует в реализации проекта создания регионального турбовинтового самолета Ил-114, окончательная сборка которого будет осуществляться на Луховицком авиационном заводе. Кроме того, производство отдельных агрегатов для этого самолета уже запущено на нижегородском заводе "Сокол". Самолет создается в кооперации с ведущими российскими разработчиками систем и оборудования, наиболее значительный объем которых поставляется предприятиями Госкорпорации "Ростех".

"Уже сегодня мы работаем с конструкторским бюро и производственными площадками Ильюшина в едином информационном пространстве, и эта синергия – яркий пример успешной кооперации при проектировании самолета в цифре, – добавила А.Кравченко. – Мы видим перспективу такой информационной системы и в послепродажном обслуживании этого самолета в части логистической составляющей".

Также, Корпорация "МиГ" ведет работы по созданию авиационных комплексов на базе скоростных беспилотных летательных аппаратов. Предполагается, что разрабатываемые образцы авиационной техники будут иметь высокий боевой потенциал и смогут использоваться в единой системе как с самолетами МиГ-35, так и с другими авиационными комплексами.

Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (входит в ПАО "ОАК") – компания полного цикла, осуществляющая разработку, производство, послепродажное обслуживание и модернизацию авиационной техники, обучение летного-технического состава. Продуктовый ряд компании включает истребители семейства МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2, истребители-перехватчики МиГ-31БМ и новейший авиационный комплекс МиГ-35. Конструкторы РСК "МиГ" работают над созданием авиационной техники нового поколения как пилотируемой, так и беспилотной.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "РСК "МиГ".

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Страны
Россия
Продукция
Ил-114
МиГ-29К
МиГ-29М
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