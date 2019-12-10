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ЦАМТО

На верфи в Ньюпорт-Ньюс состоялась церемония крещения авианосца "Джон Ф.Кеннеди"

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Источник изображения: Фото: US Navy

ЦАМТО, 9 декабря. На предприятии Newport News Shipbuilding компании Huntington Ingalls Industries в Ньюпорт-Ньюс (шт.Вирджиния) 7 декабря состоялась церемония крещения атомного многоцелевого авианосца (АВМА) "Джон Ф.Кеннеди" (CVN-79).

АВМА CVN-79 станет вторым из трех авианосцев нового поколения класса "Джеральд Р.Форд". Эти корабли заменят эксплуатирующиеся в настоящее время авианосцы класса "Энтерпрайз" и "Нимиц". На текущий момент степень готовности CVN-79 составляет около 67%.

Как сообщал ЦАМТО, киль головного корабля серии "Джеральд Р.Форд" был заложен 14 ноября 2009 года. CVN-78 был передан ВМС США 31 мая 2017 года. Начальный контракт в рамках программы строительства CVN-79 был подписан в ноябре 2006 года. Церемония резки первой стали для CVN-79 состоялась в декабре 2010 года. Основной контракт на разработку рабочего проекта и постройку авианосца "Джон Ф.Кеннеди" ВМС США подписали с Huntington Ingalls Industries в июне 2015 года. Стоимость данного соглашения составила 3,35 млрд. долл. Церемония закладки киля (CVN-79) "Джон Ф.Кеннеди", состоялась 22 августа 2015 года. Передача CVN-79 ВМС США запланирована на 2022 год. Планируемый срок эксплуатации нового авианосца – 50 лет.

Третий корабль серии, "Энтерпрайз", должен войти в состав флота в 2025 году.

Новый авианосец, сохраняя конструкцию корпуса АВМА "Нимиц", будет обладать расширенными техническими возможностями, включая новую систему боевого управления, перепроектированную надстройку, увеличенную взлетно-посадочную палубу, обеспечивающую увеличение количества самолетовылетов на 20% практически в любых метеоусловиях, новую ядерную силовую установку и усовершенствованную электроэнергетическую систему.

Корабль будет оборудован электромагнитной системой запуска самолетов EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System) и усовершенствованным аэрофинишером (AAG). Применение новейших технологий позволит снизить нагрузку и сократить численность экипажа.

Благодаря широкому применению новых технологий разработчики рассчитывают, что затраты на эксплуатацию и поддержку в течение срока службы авианосца снизятся на 4 млрд. долл. по сравнению с АВМА класса "Нимиц".

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Страны
США
Продукция
CVN-78
CVN-79
Компании
HII
Проекты
Gerald R. Ford
Nimitz
Авианосец
Ядерный щит
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