Продолжаются государственные ходовые испытания фрегата "Адмирал флота Касатонов"

ЦАМТО, 9 декабря. Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" завершил серию испытаний в Белом море и прибыл в главную базу Северного флота – Североморск.

Корабль совершил межбазовый переход за двое суток. В настоящее время он стоит на бочке в Кольском заливе на североморском рейде.

Государственные ходовые испытания фрегата продолжаются. Неделю назад он выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по береговой мишени на боевом поле Чижа в Архангельской области. В конце ноября экипаж фрегата провел стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по мишенным позициям в Белом море.

В ходе испытательных стрельб запись телеметрии полета ракет выполнил экипаж самолета Ил-20 объединения ВВС и ПВО Северного флота, а закрытие района проведения стрельб обеспечили вспомогательные суда Беломорской военно-морской базы. В качестве корабля-контролера был задействован малый противолодочный корабль "Онега".

Испытания фрегата "Адмирал флота Касатонов" начались 20 ноября. Их программа выполнена уже больше чем наполовину. После завершения всего комплекса государственных ходовых испытаний и подписания приемного акта корабль будет принят в состав ВМФ России. Фрегат будет зачислен в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.

Справочно:

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Является первым серийным фрегатом проекта 22350.

В октябре корабль совершил межфлотский переход из Балтийского в Белое море для завершения ходовых и государственных испытаний.

Фрегаты первого ранга проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тыс. км, сообщает пресс-служба Северного флота.