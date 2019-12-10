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ЦАМТО

Продолжаются государственные ходовые испытания фрегата "Адмирал флота Касатонов"

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Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350. Санкт-Петербург, август 2019 года
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350. Санкт-Петербург, август 2019 года.
Источник изображения: ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь"

ЦАМТО, 9 декабря. Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" завершил серию испытаний в Белом море и прибыл в главную базу Северного флота – Североморск.

Корабль совершил межбазовый переход за двое суток. В настоящее время он стоит на бочке в Кольском заливе на североморском рейде.

Государственные ходовые испытания фрегата продолжаются. Неделю назад он выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по береговой мишени на боевом поле Чижа в Архангельской области. В конце ноября экипаж фрегата провел стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по мишенным позициям в Белом море.

В ходе испытательных стрельб запись телеметрии полета ракет выполнил экипаж самолета Ил-20 объединения ВВС и ПВО Северного флота, а закрытие района проведения стрельб обеспечили вспомогательные суда Беломорской военно-морской базы. В качестве корабля-контролера был задействован малый противолодочный корабль "Онега".

Испытания фрегата "Адмирал флота Касатонов" начались 20 ноября. Их программа выполнена уже больше чем наполовину. После завершения всего комплекса государственных ходовых испытаний и подписания приемного акта корабль будет принят в состав ВМФ России. Фрегат будет зачислен в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.

Справочно:

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Является первым серийным фрегатом проекта 22350.

В октябре корабль совершил межфлотский переход из Балтийского в Белое море для завершения ходовых и государственных испытаний.

Фрегаты первого ранга проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тыс. км, сообщает пресс-служба Северного флота.

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Страны
Россия
Продукция
П-800 Оникс
Компании
БелОМО
Северная верфь
СПКБ
Проекты
22350
Калибр КР
пр. 1155
СФ
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