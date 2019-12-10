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ТАСС

Чайка назвал уровень исполнения гособоронзаказа стабильно высоким

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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.
Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

Уровень оснащения армии современной военной техникой достиг 61%, рассказал генпрокурор

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Уровень исполнения гособоронзаказа в России остается стабильно высоким. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Чайка.

Он отметил, что по поручению президента Генпрокуратура совместно с правоохранительными органами осуществляет системную работу по укреплению законности в сфере ОПК. "Итогом нашего сотрудничества является стабильно высокий уровень исполнения гособоронзаказа. На сегодняшний день он превышает 97%, - сказал Чайка в интервью газете "Коммерсантъ". - В войска поступило более 5,5 тыс. единиц систем и комплексов вооружения. Уровень оснащения нашей армии современной военной техникой достиг 61%".

В то же время, сообщил он, в ходе прокурорских проверок выяснилось, что каждая шестая компания (6 тыс. из 42 тыс.) среди исполнителей гособоронзаказа была фирмой-однодневкой.

"Всего за последние 2,5 года в сфере оборонно-промышленного комплекса зафиксировано почти 90 тыс. нарушений закона, на которые внесено около 20 тыс. представлений. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 23 тыс. должностных лиц", - пояснил генпрокурор РФ. Мерами прокурорского реагирования возмещено 27,5 млрд рублей ущерба. Возбуждено более 1 тыс. уголовных дел.

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Страны
Россия
Проекты
Гособоронзаказ
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