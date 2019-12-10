Конференцию НАТО в Дании отменили после звонка американского посла

Источник изображения: Фейсбук/Посольство США в Дании

Очередной скандал разгорелся в США и Европе применительно к вопросу взаимодействия в НАТО. Стало известно об отмене натовской конференции, которая должна была состояться 10 декабря и пройти в Копенгагене. Конференцию планировали посвятить 70-летию Североатлантического блока, а проводить её собирались представители Ассоциации Атлантического договора.

Крупное датское издание Berlingske пишет о том, что конференцию решили отменить из-за явных разногласий. Началось всё с того, что посол США в Дании Карла Сэндс наложила вето на участие в конференции американского представителя, члена экспертного совета НАТО Стэна Слоана.

Сам Слоан прокомментировал это решение в Фейсбуке:

Атлантическая ассоциация сообщила мне, что из-за моей критики президента Трампа посол США в Копенгагене Карла Сэндс наложила вето на мое участие в конференции в честь 70-летия НАТО.

Генсек Ассоциации Атлантического договора Ларс Бангерт Струве заявил о том, что из американского посольства ему позвонили и потребовали запретить Слоану участвовать в конференции.

Комментарий Струве:

Это не секрет (что Слоан критикует Трампа). Если вы следите за публикациями в социальных сетях, то там это просматривается. Но мы никогда не сомневались, что г-н Слоан выступит с объективной речью, в которой не будет политики. И он обещал нам это. И мы его поддержали в качестве спикера. Но потом посол США потребовала отмены участия Стэна Слоана.

Далее Струве говорит о том, Слоан сам опубликовал свою презентацию, что привело к скандалу. Участие в конференции для Слоана было заблокировано, так как (цитата генсека ассоциации) "посольство США является главным спонсором конференции".

В итоге конференцию и вовсе отменили, что красноречиво свидетельствует не только об откровенном давлении США на европейских "партнёров" по НАТО, но и о том, на каком уровне находится "натовское единство".