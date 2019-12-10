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Интерфакс-АВН

Российские военные моряки покинули Вьетнам после учений по спасению аварийной подлодки

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Спасательное судно "Игорь Белоусов"
Спасательное судно "Игорь Белоусов" в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Спасательное судно "Игорь Белоусов" покинуло Вьетнам после завершения российско-вьетнамских учений, сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский.

"Спасательное судно Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" полностью выполнило программу делового захода во вьетнамский порт Камрань и завершило семидневный визит в Социалистическую Республику Вьетнам", - сказал Воскресенский.

Накануне в военном порту Камрани завершилось первое российско-вьетнамское учение по оказанию помощи аварийной подводной лодке. Российскую сторону на нем представляло судно "Игорь Белоусов" с глубоководным обитаемым аппаратом "АС-40" на борту.

Моряки двух стран проверили на практике совместимость российского спасательного оборудования и подлодки ВМС Вьетнама, поделились опытом при проведении спасательных операций, совершенствовали элементы системы оказания помощи подводникам, покинувшим аварийную подлодку, лежащую на грунте.

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Страны
Вьетнам
Россия
Продукция
Игорь Белоусов
Проекты
Военные учения
ТОФ
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