Российские военные моряки покинули Вьетнам после учений по спасению аварийной подлодки

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Спасательное судно "Игорь Белоусов" покинуло Вьетнам после завершения российско-вьетнамских учений, сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский.

"Спасательное судно Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" полностью выполнило программу делового захода во вьетнамский порт Камрань и завершило семидневный визит в Социалистическую Республику Вьетнам", - сказал Воскресенский.

Накануне в военном порту Камрани завершилось первое российско-вьетнамское учение по оказанию помощи аварийной подводной лодке. Российскую сторону на нем представляло судно "Игорь Белоусов" с глубоководным обитаемым аппаратом "АС-40" на борту.

Моряки двух стран проверили на практике совместимость российского спасательного оборудования и подлодки ВМС Вьетнама, поделились опытом при проведении спасательных операций, совершенствовали элементы системы оказания помощи подводникам, покинувшим аварийную подлодку, лежащую на грунте.