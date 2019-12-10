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Военное обозрение

В Индонезии: Давление США по С-400 не вызывает трепета у Турции

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Источник изображения: topwar.ru

В Индонезии активно наблюдают за ситуацией, которая разворачивается вокруг закупок российских вооружений зарубежными странами. В первую очередь речь идёт о контрактах Индии и Турции по приобретению у РФ зенитных ракетных комплексов С-400. Индонезийское внимание обусловлено тем, что некоторое время назад Вашингтон пригрозил Джакарте санкциями из так называемого пакета CAATSA за "военно-техническое сотрудничество с Россией".

Напомним, что Индонезия собиралась заключить контракт с Российской Федерацией по приобретению истребителей. По некоторым данным, речь шла о партии истребителей поколения "4++" Су-35. Под давлением со стороны США власти Индонезии решили от сделки с Москвой отказаться.

Теперь индонезийская информационная служба R24 выходит с материалом, в котором говорится о том, что пока никаких жёстких санкций США за покупку Турцией и Индией систем ПВО С-400 не ввели. В качестве единственной меры, принятой в отношении Анкары, приводится её вывод из программы F-35.

И по этому поводу мнения индонезийских экспертов, высказываемое в материале, выглядит следующим образом: США в большей степени оказывают психологическое давление на партнёров с целью добиться для себя наиболее благоприятных условий на мировом рынке вооружений.

В индонезийском СМИ отмечается, что такое давление отнюдь не вызывает особого трепета у той же Турции, так как США могут нести потери и сами - как в случае с потерей более 2-х млрд долларов турецкой инвестиционной программы в рамках всё того же проекта F-35. Приводятся и слова представителей Минобороны и МИД Турции, которые говорят, что не изменят своей позиции по С-400, так как эта покупка отвечает интересам безопасности страны.

В Индонезии на этом фоне задаются вопросом, а какие вообще санкции США могли бы ввести против страны, если бы Джакарта всё же пошла на покупку Су-35 у России?

Источник изображения: topwar.ru

Отмечено, что если речь зайдёт об американских экономических санкциях, то освободившееся место США на индонезийском рынке "с удовольствием займёт Китай". Статистика сегодня такова: Китай вышел на 1-е место для Индонезии по объёмам импорта с долей примерно в 18%; для сравнения – у США – около 6%. Доля экспорта в Китай для экономики Индонезии - 12,4%.

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Страны
Индия
Индонезия
Китай
Россия
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Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Су-35
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