Российская военная техника впервые вошла в сирийскую Ракку

Российские военные впервые вошли в сирийский город Ракка, который был почти уничтожен после многочисленных авиаударов западной коалиции и долгое время был цитаделью боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ ("Исламское государство"). Об этом рассказал офицер Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) ВС РФ Владимир Варнавский.

По его словам, Россия открыла коридор гуманитарной помощи для местных жителей. В городе до сих пор не завершены работы по расчистке завалов и разминированию местности. Кроме того, наблюдается нехватка чистой воды, продовольствия и медикаментов.

Варнавский указал, что, несмотря на катастрофическое социальное положение, в регион возвращаются семьи, в том числе с детьми. При этом школа и детские сады разрушены, что является главной проблемой. Поэтому местные жители в первую очередь пытаются их восстановить, констатировал он.

Военные развернули в центре города пункт выдачи гуманитарной помощи, многие не могли поверить в то, что пакеты с едой раздают бесплатно. Местные жители выражают благодарность за помощь и надеются, что вскоре здесь снова станет безопасно.

Ракку в 2014 году захватили террористы, город фактически стал цитаделью боевиков. В октябре 2017-го город освободили после многомесячной операции "Сирийских демократических сил" при поддержке авиации международной коалиции.

В ходе массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований Ракка была разрушена. МИД Сирии называл действия коалиции при освобождении Ракки геноцидом.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от террористов.