На Камчатке экипажи МиГ-31 провели командирские полеты

На Камчатке летчики-истребители отдельного смешанного авиаполка выполнили первые в новом учебном году командирские полеты. Тренировку провели, чтобы выработать методику обучения летного состава и поддерживать его практические навыки.

- Командиры различных степеней на высотных истребителях МиГ-31 выполняли наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки: пилотировали на предельных возможностях самолета, решали поставленные задачи в сложных погодных условиях, в том числе и ночью, выполняли посадку по приборам, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Особое внимание во время тренировки уделили пилотированию над акваторией Тихого океана без ориентиров на воде. Вскоре часть пополнят молодые лейтенанты, поэтому были также проверены навыки всего летного инструкторского состава истребительной эскадрильи.

Юлия Гарднер