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Военное обозрение

"Отличный вертолет": хорватский генерал о поставках в Сербию оружия из России

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Источник изображения: topwar.ru

Хорватский генерал Анте Котроманович, занимавший в 2011 – 2016 годах пост министра обороны, прокомментировал изданию Express.hr поставки Москвой ряда вооружений Белграду. В части передачи танков он озвучил следующее мнение:

Это пожертвование не должно вообще волновать Хорватию. Данный дар не предоставит ни малейшей возможности укрепить военную мощь Сербии

- отметил военный.

С его слов, данная модель идентична югославскому типу Т-74 [вероятно, имелся ввиду М-84 – модернизированный вариант Т-72М]. При этом русские начали производить новые машины, которые показали на своем военном параде [скорее всего, Т-14], "но их они не жертвуют и в Сербию приезжают старые, подержанные танки", которые нисколько не влияют на соотношение сил с Хорватией. Тем более, что во время его руководства армией страна безвозмездно получила американские вооружения – гаубицы и вертолеты.

По поводу закупки Ми-35 у РФ Котроманович отметил, что на приобретение двух таких машин уйдет средств больше, чем стоимость всех передающихся Россией танков [в количестве 30 единиц].

Это, действительно, отличный вертолет. Ми-35 выдает превосходные результаты

- пояснил генерал.

В части безвозмездных поставок МиГ-29 он считает, что тем самым Москва пытается купить лояльность Белграда. Однако у Загреба на это найдется достойный ответ.

F-16V, который американцы предложили Хорватии [приобрести], является принципиально новым самолетом с ультрасложным оборудованием и оружием, а Сербия получила "кота в мешке", то есть воздушные аппараты, которые перестали выпускать лет 15 назад

- указал Котроманович.

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Страны
Россия
Сербия
США
Хорватия
Югославия
Продукция
F-16
М-84
Ми-35
МиГ-29
Т-72
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