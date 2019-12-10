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Военное обозрение

Сколько Киев требовал за крейсер "Украина"

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Источник изображения: topwar.ru

В 2013 году, когда отношения России с Украиной находились на достаточно приемлемом уровне, который после Майдана кажется уже недостижимым, проходила информация о возможности приобретения крейсера-долгостроя за 1 млрд. рублей. Однако, согласно вновь озвученным сведениям, ранее Москва предлагала гораздо большую сумму. Но сделка была сорвана по вине Киева.

Ракетный крейсер "Украина" начал строится в 1984 году как "Адмирал Флота Лобов". Новое название он приобрел после развала Советского Союза. Тогда руководство незалежной решило переименовать корабль, так как намеревалось продемонстрировать успехи новой независимой державы, достроив его собственными силами.

После спуска на воду в 1990 году крейсер продолжает находится у достроечного причала. С 2017 года, когда глава государства Петр Порошенко подписал соответствующий указ, он ожидает утилизации. Но ранее у Украины был шанс заработать на продаже долгостроя солидные средства: его воплощению в жизнь помешала излишняя требовательность Киева.

Уже договорились: или 450, или 600 миллионов долларов за этот корабль. На что украинская сторона ответила: "только 800". На что они [россияне] ответили: "Мы за 800 построим новый"

- заявил Виктор Ставицкий, один из создателей корабля, как и всей серии "Атлантов" (см. видео ниже с 10:30).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
1164 Атлант
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