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Новые французские патрульные корабли для заморских территорий

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Президент Франции Эммануэль Марон в выступлении 3 декабря 2019 года в Монпелье сообщил, что Главное управление вооружений (Direction générale de l'Armement - DGA) министерства вооруженных сил Франции выдало контракт на постройку для французского флота шести патрульных кораблей по программе POM (Рatrouilleurs Оutre-Мer).для использования на заморских территориях Франции. Согласно данным французских СМИ, контракт на их постройку по собственному проекту получила французская судостроительная компания SOCARENAM. Сдача всех шести кораблей должна быть произведена с 2022 по 2025 годы.

Проектное изображение законтрактованных для ВМС Франции судостроительной компании SOCARENAM патрульных кораблей по программе POM (Рatrouilleurs Оutre-Мer).для использования на заморских территориях Франции (с) SOCARENAM

Программой РОМ предусматривается постройка шести патрульных кораблей, два из которых будут постоянно базироваться в Новой Каледонии (база в Нумеа), два - на острове Реюньон (Порт-Реюньон) и один - во Французской Полинезии (Папеете, Таити). В составе французского флота эти корабли заменят используемые сейчас на данных островных территориях четыре малых патрульных корабля проекта Р 400 и патрульные корабли Р 675 Arago (переоборудованное гидрографическое судно) и Р 701 Le Malin (переоборудованный траулер).

Корабли типа РОМ будут иметь длину 70 м, осадку 3,8 м и скорость полного хода 22 уз. Корабли будут оснащены вертолетной площадкой и БЛА самолетного типа Airbus / Survey Copter ALIACA..

Как можно судить, законтрактованные SOCARENAM корабли типа РОМ конструктивно фактически являются увеличенным вариантом трех построенных SOCARENAM в 2017-2019 годах для французского флота 61-метровых патрульных кораблей типа PAG (Patrouileur Antilles Guyane) типа La Confiance для базирования во Французской Гвиане и на Французских Антильских островах.

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Страны
Гвиана
Франция
Компании
Airbus
Проекты
БПЛА
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