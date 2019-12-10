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Военное обозрение

Корабли в прицеле: Турция и Греция близки к военному конфликту

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Источник изображения: topwar.ru

Отношения между Афинами и Анкарой продолжают ухудшаться, постепенно приближаясь к горячей фазе конфликта. Этому, в числе прочего, способствует рост агрессивных настроений среди населения обеих стран, которые подпитывают различные провокационные публикации.

Язык силы

Так, 9 ноября в Сети были растиражированы фотографии, на которых запечатлен находившийся в водах Эгейского моря фрегат турецких ВМС, взятый на прицел многоцелевым истребителем Mirage 2000 греческих ВВС. В качестве потенциального средства поражения вымпела выступала противокорабельная ракета Exocet.

Это язык, который понимают турки. Нет отступления от национальных интересов. Нет сдачи национального суверенитета

- написал Ioannis Nikitas, выложивший фотографии в своем твиттере на фоне заявления начальника штаба ВМС Никоса Мартиросяна о готовности греческой армии сражаться самостоятельно против турецких сил, если это будет необходимо:

Мы готовы ко всем сценариям на всех уровнях. Не будем ждать, пока кто-то придет и поможет нам. Все, что мы делаем, мы делаем в одиночку.

(с) https://twitter.com/Ioannis_Nikitas

Источник изображения: topwar.ru

Флот на страже углеводородов

Повышение военной напряженности наблюдается на фоне обострения противостояния между рассматриваемыми странами в вопросе принадлежности шельфа, расположенного вблизи Кипра. Ожидается, что находящиеся здесь месторождения содержат колоссальные объемы углеводородов. Поэтому за контроль над ними ведется ожесточенная борьба – пока лишь в политической плоскости.

Однако намечается и военная эскалация. 5 ноября стало известно о заключении Турцией и Ливией (в лице правительства в Триполи) двухстороннего соглашения о разграничении морской экономической зоны в Средиземном море. В некотором роде данные договоренности легитимировали претензии Анкары на спорную акваторию. В этой связи, как заявил министр энергетики Турции Фатих Денмез, как только будет ратифицировано соглашение, платформы начнут бурение в поисках нефти и газа.

Мы проинформировали Турцию, что не потерпим никаких разведочных работ в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной

- заявили в Афинах.

Одновременно была озвучена информация о готовности греческого флота разместить группировку из боевых кораблей в спорном районе юго-восточнее острова Крит. В связи с этим неназванный источник из турецкого правительства предположил вероятность начала вооруженного конфликта между странами. С его слов, в случае обстрела кораблей возникнет возможность нанесения взаимного удара, что "конечно же, может привести в конце концов к войне".

Источник изображения: topwar.ru

(с) https://twitter.com/Ioannis_Nikitas

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Страны
Греция
Кипр
Ливия
Турция
Продукция
J-11
Mirage-2000
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