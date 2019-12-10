Войти
Деловая газета "Взгляд"

Российские Су-35 совершили перехват израильских истребителей

58
0
0
Источник изображения: Евгений Одиноков/РИА Новости

Российские Су-35 на юге Сирии совершили перехват израильских истребителей, которые, предположительно, собирались нанести серию авиаударов по базе Т4 (аэродром Тияс, также известный как "Тифор", крупнейшая военная авиабаза Сирии), вторгнувшись в воздушное пространство республики, пишут СМИ со ссылкой на сообщения в соцсетях.

О перехвате сообщает портал avia.pro со ссылкой на Twitter-аккаунт Syrian Military Capabilities.

"Происшествие оказалось очень серьезным, причем примечательным является тот факт, что ранее на юге Сирии уже неоднократно были замечены израильские истребители и на их перехват направлялись российские боевые самолеты", – пишет издание.

Источники уточняют, что израильские истребители отступили после того, как с авиабазы Хмеймим в воздух поднялись два истребителя Су-35.

Официальных комментариев по поводу этих сообщений не поступало ни от России, ни от Израиля, ни от Сирии.

Портал добавляет также, что, по информации источников, Иран перебросил в Сирию свои средства ПВО.

20 ноября израильские самолеты поразили десятки расположенных на территории Сирии позиций батальона "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и сирийской армии.



Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
Продукция
Су-35
Похожие новости
25.09.2019
Haber7 (Турция): вызывающая замешательство схватка F-35 — С-400 между Израилем и Россией
06.09.2017
Академик Евгений Федосов: я не верю, что истребитель шестого поколения будет беспилотным
09.08.2017
Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения
07.06.2016
Экспортный прицел
26.02.2016
Экспорт истребителей принесет России свыше $10 млрд
02.09.2011
Американские СМИ сдержанно прокомментировали первое публичное представление ПАК ФА на салоне МАКС-2011
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.12 00:57
  • 91
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 10.12 00:56
  • 22
Китай построит седьмой авианосец
  • 10.12 00:53
  • 5
В Ростехе прорабатывают использование двигателя второго этапа на Су-57
  • 10.12 00:46
  • 2
Дания утроит расходы на оборону Арктики на фоне "российской угрозы"
  • 10.12 00:43
  • 4
Адмирал оценил планы по строительству нового российского авианосца
  • 10.12 00:31
  • 14
ВМФ РФ в ближайшее время планирует заложить фрегат проекта 22350М - главком
  • 09.12 22:51
  • 1
В Польше заявили о желании построить "танк будущего" совместно с Кореей
  • 09.12 21:40
  • 3
Израиль испытал ядерную МБР
  • 09.12 19:57
  • 1
Массу военно-транспортного Ил-112 снизили на тонну
  • 09.12 19:48
  • 3
Обнародованы подробности испытаний двигателя второго этапа Су-57
  • 09.12 18:51
  • 64
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 09.12 18:15
  • 8
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 09.12 17:55
  • 1
"Роскосмос" нашел "руку Москвы" в НАСА и Boeing
  • 09.12 17:26
  • 6
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 09.12 16:44
  • 2
ОДК и Safran Aircraft Engines заключили долгосрочный контракт по поставкам компонентов газотурбинных двигателей