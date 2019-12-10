Демонстрация беспилотных летательных аппаратов китайского производства

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Впечатляющая выставка..

На спутниковом снимке авиабазы ВВС НОАК Малань (Ушшактал) расположенной в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе Китайской народной республики недалеко от озера Баграшкёль оказалась запечатлена выставка различных китайских беспиотных летательных аппаратов. Вероятно принятые на вооружение НОАК за последние годы беспилотники были выставлены для показа руководству страны. По крайней мере тут видно известные серийные машины, такие как двухфюзеляжный БПЛА Shendiao ("Шэньдяо", что переводе значит "Божественный орел"), БПЛА с замкнутым контуром крыла WZ-7 ранее известные как Xianglong ("Сянлун" или в переводе "Парящий дракон"), ударные БПЛА GJ-1, GJ-2 (Гунцзи в переводе значит "Атака"), реактивный ударный БПЛА GJ-11, реактивный БПЛА WZ-8 и т.д

от https://twitter.com/RupprechtDeino/status/1203675044251160582